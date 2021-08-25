中職／另類擦棒被捕 獅隊捕手超快反應三振打者

昨統一獅與樂天桃猿之戰中，桃猿攻占滿壘時陳俊秀揮擊一顆快速球形成擦棒，不過獅隊捕手林岱安反應超級快，在「空中」抓下球形成擦棒被捕三振，令陳俊秀無奈嘆息走下場。

陳冠宇昨初登板，先被林安可敲陽春砲讓獅隊取得1：0領先，但桃猿隨即在3局下展開反攻，1出局滿壘輪到陳俊秀打擊，球數兩好三壞的關鍵時刻，他相中古林睿煬147公里的速球，不過只擦到球皮，球碰到捕手的手套後，彈到空中，林岱安則展現超神反應力將球接住，形成「另類擦棒被捕」，將陳俊秀三振。

轉播單位多次重播這不可思議擦棒球，球評謝長亨都忍不住稱讚「厲害」，球迷也紛紛表示沒看過這種情況：「第一次看到這種的XD」、「神奇了竟然接住，以為界外了」、「什麼鬼」，陳俊秀跟休息室的桃猿總教練曾豪駒當場都無奈地笑了出來。