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中職／兄弟腿哥宋晟睿超強跑壘觀念 平凡高飛球推進二壘

聯合新聞網 / 綜合報導
兄弟18歲菜鳥宋晟睿昨再次展現他優異的跑壘速度與觀念。 聯合報系資料照片
兄弟18歲菜鳥宋晟睿昨再次展現他優異的跑壘速度與觀念。 聯合報系資料照片

昨晚中信兄弟對上富邦悍將的比賽，代跑上陣的兄弟18歲菜鳥宋晟睿上演棒球場上罕見的「高飛球一壘往二壘推進」，球評主播當下也盛讚他：「藝高人膽大」、「觀念很好」。

8局上兄弟進攻，一壘跑者「腿哥」宋晟睿抓準詹子賢右外野方向高飛球被接殺的機會，發揮優異的跑壘速度和判斷力，再加上悍將游擊手李宗賢並未守在壘包上，成功進佔二壘。

宋晟睿的跑壘立刻獲得主播球評讚賞，主播稱讚他很有膽識，球評鄭景益則說：「他的跑壘判斷觀念很好，發現外野手可能已經掌握到球的時候，他就回去踩壘包，再觀察外野手接球狀況來做要不要跑二壘的決定。」鄭景益也提到，這球傳二壘距離滿長的，其實很考驗右外野手的傳球能力。

影片下方球迷也留言討論：「放空被突襲也剛好而已」、「防守散漫大於藝高人膽大」、「超跑晟睿加速有夠快」。

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