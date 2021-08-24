中職／1局換1件緊身衣 陳冠宇真的有熱到、累到

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳冠宇。記者葉信菉／攝影
陳冠宇。記者葉信菉／攝影

桃園球場今天重磅開箱陳冠宇，他的家人也都到場，繳出5.1局失2分賽後，聽聞女兒看了3局就睡著，笑說：「真的假的？哇！我投得這麼辛苦，結果沒看完。」總教練曾豪駒評價他的首戰，認為以第一場來說算不錯。

陳冠宇今天對上統一獅隊先發，初登板以93球先發5.1局，最終無關勝敗，樂天桃猿隊則以12：4大勝。

陳冠宇時隔3年再於職棒一軍賽場先發，他感謝球團為他規畫的課表，讓他可以逐步累積局數、球數，也為他安排比賽，他也坦言：「兩年多沒先發，今天實戰後，覺得這個強度實在是練習不管怎麼模仿都比較難達到，最基本希望先發投手可以投到6局。」

陳冠宇全場沒有任何三振，他賽後被問到此事也嚇了一跳，「三振嗎？對欸！」他指出此役確實變化球狀況比較不如預期，也是之後要再加強的課題。曾豪駒則指出，「冠宇本來就是投給對方打的類型，對三振不會有太大的要求。」

評價陳冠宇的首場先發，曾豪駒表示，「遇到狀況可以處理起來，危機處理不錯，以第一場來說，這樣算很好了，這是他在台灣的第一場比賽，一定比較興奮，還在摸索台灣打者習性。」

體驗在8月的台灣投球，陳冠宇也感受不易，「我差不多一局換一件緊身衣，台灣真的好熱。」他投到第6局體力下降，也讓教練團決定啟動換投，改由王溢正接手。

陳冠宇 曾豪駒 樂天桃猿

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