中職／退場才驚覺下一棒也是左打 陳冠宇對姊姊好抱歉

旅日左投陳冠宇的中職首勝，還要再等等，他在第6局退場後，接手的王溢正隨即挨了逆轉三分砲，陳冠宇賽後卻對王溢正很抱歉，「因為我忘了後面那一棒也是左打」。

樂天桃猿隊今天以12：4擊敗統一獅隊，陳冠宇的初登板留下5.1局、失2分，打線在他退場後才火力大爆發，也就錯過了勝投。

雖然錯過首勝，但陳冠宇絲毫不介意，他說：「以我們打線，還怕拿不到勝投嗎？球隊有贏球，下半季有很好的開始，希望下次可以把整場比賽更能控制在自己手中。」

陳冠宇自評表現，認為有些可惜，「球團這邊給了比較大的禮遇，球也換了，自己也想把每個細節都做好，起步比較辛苦，因為想把每顆球都投到我要的位置，偏差一點就變壞球，所以導致一開始節奏不好，投到後面有慢慢找到感覺，但後面也比較沒力了。」

他在第6局確實已經感覺累了，解決掉林安可後，投手教練許銘傑上場詢問他的狀況，他也如實回答，看到王溢正接替上場，才驚覺忘了一件重要的事。

「我投到後面是真的覺得有點累，解決安可後忘記後面也是左打，教練問我是不是累了，我就說對。」陳冠宇表示，「如果可以，我把那個左打收完再換右投，就可以不用用到溢正，兩個左投上去是比較可惜，以後我會注意。」

王溢正退場後，伸手拍拍陳冠宇的肩膀，兩人有說有笑，陳冠宇也被捕捉到笑得很燦爛的模樣。王溢正跟陳冠宇說抱歉，但陳冠宇也對他有歉意，「我覺得會不會是因為我害他熱身不足」。