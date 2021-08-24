聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳冠宇退場後開火 暴力猿15安、12分打爆獅
樂天桃猿隊今天在桃園球場「開箱」陳冠宇，中職初登板繳出5.1局、失2分，雖然帶著領先退場，接手的王溢正只用5球搞砸勝投，挨了林靖凱的逆轉三分砲，但猿隊後續火力大爆發，以12：4電翻統一獅隊。
陳冠宇頂著月薪70萬，今天迎接中職首場出賽，第2局面對去年全壘打王林安可，挨了他的陽春砲，這是林安可的本季第7轟，成為陳冠宇在中職承受的第1轟。
陳冠宇投完5局共用83球，第6局繼續站上投手丘，先保送了吳桀睿，讓林安可打成三壘飛球遭到接收，投手教練許銘傑隨後走上場換投。
王溢正接手後先投出保送，接著林靖凱的三分砲直接讓猿隊主場頓時傻眼，比分從3：1改寫為3：4，陳冠宇多掉1分，最終成績為5.1局共用93球，被敲5安打、失2分，有2次保送、沒有三振。
猿隊打線在6局下就再度逆轉，林泓育掃出逆轉兩分砲，林立打向投手方向，劉軒荅傳本壘發生暴傳再失兩分，猿隊反以7：4領先，後續狂灌分數，8局掃回5分，暴力猿打線全場15支安打狂灌12分。
獅隊由21歲少年強投古林睿煬先發，他在7月29日的出賽因指腹破皮退場，一路休到今天才再上戰場，卻於第3局再出狀況，先被邱丹敲出安打，連兩保送後，對朱育賢再投了2顆壞球後，他向休息室示意暫停，確定連兩場傷退。
古林睿煬先發2.2局，江辰晏接手後被朱育賢敲出安打，丟掉的2分都記在古林睿煬帳上，獅隊此役共動用7名投手才撐完。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言