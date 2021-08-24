聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳冠宇退場後開火 暴力猿15安、12分打爆獅

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳冠宇。記者葉信菉／攝影
陳冠宇。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園球場「開箱」陳冠宇，中職初登板繳出5.1局、失2分，雖然帶著領先退場，接手的王溢正只用5球搞砸勝投，挨了林靖凱的逆轉三分砲，但猿隊後續火力大爆發，以12：4電翻統一獅隊。

陳冠宇頂著月薪70萬，今天迎接中職首場出賽，第2局面對去年全壘打王林安可，挨了他的陽春砲，這是林安可的本季第7轟，成為陳冠宇在中職承受的第1轟。

陳冠宇投完5局共用83球，第6局繼續站上投手丘，先保送了吳桀睿，讓林安可打成三壘飛球遭到接收，投手教練許銘傑隨後走上場換投。

王溢正接手後先投出保送，接著林靖凱的三分砲直接讓猿隊主場頓時傻眼，比分從3：1改寫為3：4，陳冠宇多掉1分，最終成績為5.1局共用93球，被敲5安打、失2分，有2次保送、沒有三振。

猿隊打線在6局下就再度逆轉，林泓育掃出逆轉兩分砲，林立打向投手方向，劉軒荅傳本壘發生暴傳再失兩分，猿隊反以7：4領先，後續狂灌分數，8局掃回5分，暴力猿打線全場15支安打狂灌12分。

獅隊由21歲少年強投古林睿煬先發，他在7月29日的出賽因指腹破皮退場，一路休到今天才再上戰場，卻於第3局再出狀況，先被邱丹敲出安打，連兩保送後，對朱育賢再投了2顆壞球後，他向休息室示意暫停，確定連兩場傷退。

古林睿煬先發2.2局，江辰晏接手後被朱育賢敲出安打，丟掉的2分都記在古林睿煬帳上，獅隊此役共動用7名投手才撐完。

陳冠宇 古林睿煬

延伸閱讀

中職／陳冠宇「開箱」投5.1局 王溢正5球搞掉他的勝投

圖輯／中職猿隊陳冠宇首發 朱育賢兩分安打助領先

中職／賽前讚陳冠宇各方面都好 林安可第1打席就開轟

圖輯／猿隊陳冠宇登板！賽事使用紀念圖騰球

相關新聞

中職／投手80分、攻守不理想 小龍長大還有漫長路要走

中華職棒歷經12年只有4隊的比賽後，今年球季在一軍賽場總算迎來新成員味全龍。雖然上半季因為COVID-19疫情影響，賽事直到8月20日才總算結束，不過因為各隊在停賽前戰績非常接近，因此復賽後立刻炒高熱

中職／疫情中難補洋將 猿有5人仍喊投疼

卡在疫情邊境管制，中職洋將目前走得了、來不了，各隊都頭疼，陣中只剩兩名洋將的富邦悍將隊，已向聯盟提出專案申請，樂天桃猿隊...

中職／看著勝投飛走 陳冠宇初登板做白工

樂天桃猿隊左投陳冠宇的重磅「開箱」，在退場後只看了五球，就見證自己的勝投飛走，最終繳出先發五點一局、失兩分，初登板以無關...

中職／三度開球 郭婞淳仍緊張

中職下半季第一周，除了是第一指名的「開箱」周，也是奧運國手開球周，昨由「舉重女神」郭婞淳擔綱第一棒，這是她第三度來到中職...

中職／1局換1件緊身衣 陳冠宇真的有熱到、累到

桃園球場今天重磅開箱陳冠宇，他的家人也都到場，繳出5.1局失2分賽後，聽聞女兒看了3局就睡著，笑說：「真的假的？哇！我投...

中職／退場才驚覺下一棒也是左打 陳冠宇對姊姊好抱歉

旅日左投陳冠宇的中職首勝，還要再等等，他在第6局退場後，接手的王溢正隨即挨了逆轉三分砲，陳冠宇賽後卻對王溢正很抱歉，「因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。