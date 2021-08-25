中職／鄭凱文先發6局僅失1分 助兄弟擊退悍將

中央社 / 台北24日電
中華職棒下半球季24日在兩地開打，新莊棒球場由中信兄弟隊對戰富邦悍將隊，兄弟先發投手鄭凱文主投6局僅失1分，助隊終場以3比1獲勝，也拿下勝投。 中央社
中華職棒下半球季24日在兩地開打，新莊棒球場由中信兄弟隊對戰富邦悍將隊，兄弟先發投手鄭凱文主投6局僅失1分，助隊終場以3比1獲勝，也拿下勝投。 中央社

中華職業棒球大聯盟下半季今天開打，新莊棒球場賽事，中信兄弟隊先發投手鄭凱文主投6局失1分演出優質先發，幫球隊最終以3比1擊敗富邦悍將隊，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟1局上就展開攻勢，王威晨敲出安打後，陳文杰、陳子豪接連選到保送，形成滿壘，接著詹子賢再敲出安打，帶有2分打點；3局上陳文杰選到保送後，利用捕逸及陳子豪的滾地球上到三壘，詹子賢再補上安打送回1分，詹子賢這場包辦3分打點。

悍將5局下靠高孝儀、王正棠敲安打，追回1分，但最終兄弟還是以3比1奪勝。

鄭凱文用95球投6局，被敲4支安打，投2次四死球、3次三振，僅失1分，奪下本季第7勝，目前暫居勝投排行榜第3名，為本土勝投王。

悍將下半季首戰推洋投羅力（Mike Loree）先發，用95球投6局，被敲5支安打，投4次四死球、3次三振，失3分含2責失，雖同樣是優質先發，但吞下敗投。

悍將明天將推今年季中選秀狀元江少慶先發初登板，對上兄弟洋投格里斯（Evan Grills）。

詹子賢 陳子豪

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