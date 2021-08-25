中職／投手80分、攻守不理想 小龍長大還有漫長路要走

中華職棒歷經12年只有4隊的比賽後，今年球季在一軍賽場總算迎來新成員味全龍。雖然上半季因為COVID-19疫情影響，賽事直到8月20日才總算結束，不過因為各隊在停賽前戰績非常接近，因此復賽後立刻炒高熱度，最終由中信兄弟翻轉戰局取得季冠軍。原本表現不錯的新軍龍隊復賽後略顯乏力，未能擺脫墊底位置。

停賽前味全龍取得17勝22敗1和，勝率0.436，與第一名只有5場勝差，領先第四名也只有0.5場勝差。而且龍隊是連剋獅、猿及兄弟取得5連勝後才遇上停賽，戰績頗有往上衝的架式。然而復賽後他們僅打出5勝14敗1和，勝率不到3成，最終以22勝36敗2和、勝率僅0.379收尾，與中信兄弟有多達12.5場勝差。

上半季味全龍最令人驚豔的是投手表現，團隊防禦率3.74，在五隊之中排名第二，僅次於統一7-ELEVEn獅。而且他們的被全壘打數最少，其他如被打擊率、WHIP、責失分等數據都有前三名的成績。主要原因在於龍隊啟動罕見的保護投手政策，許多比賽都以車輪戰的模式應戰，減少先發群的負擔。牛棚則有賴於葉總再生工廠讓羅華韋、王玉譜、劉家愷重生，再搭配大聯盟等級的田澤純一，還算是個穩定的陣容。

味全龍的先發投手陣容其實是頗為亮眼的一環，星度不亞於其他球隊。外援方面，他們網羅去年在韓國職棒的布里悍及鋼龍，這兩位都是具壓制力的投手。搭配旅外好手王維中及業餘大物徐若熙，另外一個位置則讓林子昱、吳俊杰等本土投手輪替，比其他隊要牛棚投手支援好太多。即使布里悍先行離隊，但曾是中職勝投王的伍鐸，表現適時回春，讓影響減至最低。

徐若熙的K功了得，但近期乎開遭到破解，而且他還要面對拉長局數的挑戰，想成為王牌投手恐怕還需要不短的時間。 聯合報系資料照片

不過味全龍戰績墊底，投手群還是有些問題要解決。主要在於首次打職棒一軍的年輕球員，如徐若熙、林子昱、呂偉晟等，除了對戰特定球隊非常有壓制力外，整體表現都不夠穩定，常有一局爆的情況。另外就是龍隊牛棚最倚賴的廖任磊，最多的出賽場次，防禦率卻是高達5.93，不但失投球過多，投球策略也被教練檢討，讓他今年帳面上就有多達4次救援失敗，使球隊失去不少勝利的機會。

龍隊牛棚非常倚賴廖任磊，但他的表現卻如同不定時炸彈，不知道何時會出問題，讓球隊少拿了好幾勝。 聯合報系資料照片

在打擊方面，味全龍有洋將赫雷拉助陣，還有陳品捷、曾陶融等擴編選秀球員撐場，年輕球員如李凱威、郭天信都有不錯的表現。但整體而言，打者表現還是遜色許多，是唯一團隊打擊率不到0.260的球隊，他們僅有0.230。而且各隊平均得分都在4分左右，龍隊則只有2.8，硬是少得了1分，差異非常明顯。包含上壘率、長打率、被三振等都是居於墊底，僅有盜壘及全壘打略勝其他球隊。

20歲的「龍狀元」劉基鴻被預期是張泰山接班人，目前應該還在養成階段，太過於快速的接下中心打者，讓他的表現不如預期。原本被認為是撿到寶，去年還是最佳二壘手的吳東融，今年水土不服，不但未能達到母雞帶小雞的作用，連自己的上場機會都不保。另外許多年輕小將，如朱祥麟、曾傳昇、蔣少宏，都還是繳學費階段，讓打線不易串聯，使球隊得分能力不足。

年輕的劉基鴻或許是球隊給他太大的壓力，讓他上半季攻守都失衡，表現不如預期，下半季將下放二軍調整。 聯合報系資料照片

此外龍隊的內野守備是另一個明顯的問題，關鍵人物仍是劉基鴻，他上半季鎮守三壘49場比賽，107守備機會竟出現多達16次失誤，守備率只有0.850，表現完全不及格。他們游擊手則用了吳東融、曾傳昇等5位球員，也有16次失誤，守備率0.946。三、游這兩個位置，就多達32次失誤，超過團隊一半，讓龍隊吃了不少苦頭。

由於龍隊去年在二軍表現不俗，還拿下總冠軍，今年停賽前又有不錯的表現，著實讓人期待他們的未來性。不過他們還是要面臨三大挑戰：當先發投手拉長局數的狀況，以及打線如何串聯、守備如何提升。而且扣掉對戰富邦悍將的鼎力相助後，其實龍隊勝率不到3成，多數球員成績還要下修。

整體來說，龍隊投手群表現不錯，應該有80分的成績，只要修正不穩定的狀況，表現應該會更好。打擊則是年輕球員太多，還在適應一軍的強度，只能給65分有待加強。守備自然是不及格，還有太多層面需要改善。當然龍隊只是一支第一年打職棒一軍的新軍，本來就會面臨許多課題，這群小龍遲早要走進戰績壓力下，離真的長大似乎還有漫長的路要走。