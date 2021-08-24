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中職／悍將1分相挺 羅力栽在詹子賢2安打包辦3分

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊詹子賢。記者林澔一／攝影
中信兄弟隊詹子賢。記者林澔一／攝影

來到下半季，富邦悍將隊洋投羅力想等到隊友火力支援還是好難，今天雖繳出6局、失3分（責失2分）優質先發，但只獲得隊友相挺1分，悍將隊最終以1：3不敵中信兄弟隊，3分都是詹子賢的安打貢獻。

悍將隊在下半季開打前再少了洋投猛悍，目前陣中只剩兩名洋投，今天由羅力負起首戰任務，兩度在危機時栽在詹子賢手中。

兄弟的3分都靠詹子賢打回，第1局在滿壘時敲出安打、帶2分打點，第3局再以安打幫助兄弟追加分數，取得3：0領先。

悍將隊直到5局下才首度攻破兄弟先發投手鄭凱文，高孝儀先敲二壘打，王正棠補上安打、貢獻1分打點，也是悍將隊全場唯一分數。

鄭凱文先發6局、僅失1分，牛棚由蔡齊哲、吳俊偉、李振昌接力把關，李振昌連飆2K收尾鎖定勝利。

詹子賢 羅力

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