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中職／陳冠宇「開箱」投5.1局 王溢正5球搞掉他的勝投

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳冠宇今天在桃園球場初登板。記者葉信菉／攝影
陳冠宇今天在桃園球場初登板。記者葉信菉／攝影

旅日回歸的左投陳冠宇，今天演出中職初登板，共用93球投5.1局，第6局留下一壘跑者，由在日職、中職都當隊友的王溢正接手，第5球就搞砸了好友陳冠宇的勝投，陳冠宇最終成績為5.1局、失2分，確定無關勝敗。

猿隊以榜眼籤選進陳冠宇，將下半季首場賽事交給他，在中職的初登板，第1局雖是3上3下卻耗費了22球，第2局面對首位打者為去年全壘打王林安可，挨了他的陽春砲，這是林安可的本季第7轟，成為陳冠宇在中職承受的第1轟。

陳冠宇投完5局共用83球，第6局繼續站上投手丘，先保送了吳桀睿，讓林安可打成三壘飛球遭到接收，投手教練許銘傑隨後走上場換投。

同樣是旅日回歸的左投王溢正接手戰局，先保送蘇智傑，再挨了林靖凱的三分砲，只用5球搞砸了陳冠宇的勝投。

陳冠宇的中職處女秀投5.1局失2分，被敲5安打，雖然今天桃園進場觀眾可領取陳冠宇的K牌，但陳冠宇此役沒有三振、有兩次保送，初登板無緣奪勝。

陳冠宇 中職 林安可

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