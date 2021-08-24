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日職／王柏融復賽打擊率不振 對羅德3支0後掉到1成25

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融。 擷圖自畫面
王柏融。 擷圖自畫面

日本火腿隊今天在札幌巨蛋對羅德隊展開2連戰首戰，旅日好手王柏融連3打席掛零，本季打擊率再從2成28降到2成24，火腿「守護神」杉浦稔大9局上搞砸3分領先局面，讓羅德追平比數，兩隊終場3：3打平。

王柏融此役再扛先發5棒指定打擊，面對羅德先發投手岩下大輝，連續3次打擊都沒有表現，首局揮出二壘滾地球、4局下左外野界外球、5局下被三振，8局下火腿攻占二壘後，由杉谷拳士代打，沒有再次打擊機會。

日職從13日起復賽，王柏融出賽8場，合計24個打數只有3支安打，未有任何長打、也未得分，但攻下兩分打點，一共吞下6次三振，這段期間打擊率只有1成25。

火腿首局靠3棒野村佑希轟出左外野兩分砲，取得2：0領先，2局下再靠兩支安打配合內野滾地球，攻下全場第3分；羅德前8局都未得分，9局上面對近況起伏的杉浦稔大，剛好打了一輪，靠4支安打下兩分，攻下3分扳平戰局。

日職球季賽因東京奧運停賽1個月，13日復賽後，火腿一直處於低潮，前天好不容易擊敗樂天隊拿到首勝，終止6連不勝紀錄，不料今天又在最後關頭守不住江山，復賽至今只有1勝3和4敗。

日本火腿 羅德 王柏融

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