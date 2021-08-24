日職／吳念庭連18打數未安打 關鍵保送助西武改變戰局

西武隊今天回到埼玉主場，對軟銀隊展開3連戰首戰，旅日好手吳念庭仍未走出低潮，全場3次打數掛零，吞下1次三振、被保送1次，本季打擊率掉到2成56，已經連續6場比賽未出現安打，兩隊終場4：4和局收場。

吳念庭今天擔任西武先發7棒、左外野手，後來調往一壘，2局下首次打擊揮出游擊滾地球，4局下左外野飛球，7局下遭三振，9局下最後一次打擊獲保送，再由熊代聖人代跑。

吳念庭15日對樂天隊之戰2局下揮出二壘打，帶動全隊單局5分攻勢，終場10：2大勝；不過他在這支安打後，接下來連續22個打席、連18打數沒有安打，只獲兩次保送，本季打擊率也從2成70降到2成56。

西武先發投手髙橋光成今天先發6局，被揮出5支安打、失1分，飆出7次三振，退場時2：1領先；西武洋投賈瑞特（Reed Garrett）8局上被揮出4支安打、失3分，讓軟銀超前兩分。

西武9局下最後反攻，1出局後吳念庭上場，和軟銀第5任投手板東湧梧纏鬥6球獲保送，開啟球隊攻勢，接下來西武靠兩支安打、1次內野滾地球攻下兩分，兩隊最後握手言和。