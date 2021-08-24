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中職／3度來開球 郭婞淳談教練解除禁愛令「我傻眼」
中職下半季開打，除了迎接第一指名「開箱周」，也是奧運國手開球周，今天由富邦悍將隊邀來的郭婞淳擔綱第一棒，這是她第三度來到中職場上開球，開出一顆漂亮掉進高國輝手套的大曲，她也開心跳了一下。
郭婞淳在東京奧運舉回女子59公斤量級金牌，成績為抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，悍將隊安排體重103公斤的高國輝為她蹲捕，開球前播放奪牌瞬間，她也跟著回味了這場比賽。
郭婞淳再看一次奪牌畫面，以及球迷為她獻上的掌聲，也覺得很感動，「看著自己舉起來時大家歡呼，有種回到比賽現場的感覺。」
郭婞淳曾在2016年里約奧運奪銅後，為統一獅隊開球，高國慶為她接捕，並在開完球後一把公主抱起她；2017年郭婞淳再於世大運摘金後，應悍將隊之邀開球，今天雖是她第3度開球，還是免不了緊張。
郭婞淳說：「上一次有請打過棒球的學弟指導，這次回來因為隔離和活動，沒有時間先練習，剛剛練習時一直投歪，心情還很擔心。」
開球前，郭婞淳拍拍自己的胸口，成功開出好球後開心地跳了起來，她說：「用挑戰世界紀錄的心情，拍一下自己胸口，相信自己，不要想太多，還好投得非常好，非常開心。」
有趣的是，教練林敬能日前受訪解除他的「禁愛令」，郭婞淳今天也在訪問到被問到這件事，她直呼傻眼，「我有看到那個新聞，教練還開條件，我看到也傻眼。」對於戀愛，她笑說：「一切隨緣！」
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