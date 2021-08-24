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中職／賽前讚陳冠宇各方面都好 林安可第1打席就開轟

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
林安可面對陳冠宇的第1個打席就開轟。記者葉信菉／攝影
林安可面對陳冠宇的第1個打席就開轟。記者葉信菉／攝影

去年上半季狂敲20轟，林安可今年上半季只剩下寥寥可數的6發全壘打，自認不是受到換球影響，「因為我是連全壘打牆都打不到」，他接受自己處於低潮，「只能接受現況，逐步去調整。」結果下半季首戰，他的第7轟就出爐，旅日回歸的左投陳冠宇成為苦主。

獅隊上半季爭冠失利，在先發投手超優質的成績單背後，打擊成績卻撐不起來，總教練林岳平也提到，林安可的成績確實有落差。

林安可表示，「應該說自己本身沒有做到最好，在打的方面還有缺點，確實有遇到低潮，要和去年一樣不太可能，只能去接受現況，逐步去調整。」

今年比賽用球恢復係數下修，打者感受強烈，但林安可自認全壘打數銳減並非用球的影響，「如果我是打到全壘打牆飛不出去，那可能是球的影響，但我是連全壘打牆都打不到，所以我覺得和換球沒什麼關係，是我自己打不好。」

有趣的是，林安可在去年春訓是以投手調整，結果在打擊區上大放異彩，今年以完整野手訓練出發，卻遇到打擊低潮，被虧是不是要考慮以後都在春訓練投，以此模式開啟打擊爆發，他笑說：「那只是運氣好啦！不可能一直都這樣，如果我春訓在練投，可能現在不在一軍了吧！」

下半季首戰碰到陳冠宇，林安可印象中的這位頂級左投，他說：「以前都是在電視上看到他，在日職和中華隊丟球，滿日式的左投，各方面都很有水準，但以前都是看他丟中繼比較多，很少看他丟先發，趁今天要多觀察。」

林安可遭遇陳冠宇的第一個打席，就敲出一發陽春砲，為獅隊此役取得1：0領先，成為第一位在中職場上砲轟陳冠宇的打者。

林安可 陳冠宇

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