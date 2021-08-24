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中職／胡智為二軍失5分不影響初登板 江辰晏移到牛棚
統一獅隊第一指名選進的胡智為，今天在二軍投2.2局丟掉5分，總教練林岳平在桃園督軍也有掌握，尚未看過實際投球內容，但並不影響他本周在台南球場的初登板，在他加入先發輪值後，左投江辰晏將移往中繼出賽。
胡智為目前按照球團給他的課表，維持先發節奏、球數漸增調整，今天在二軍對上樂天桃猿隊，第一局遇到較多危機，被打了整整一輪，被敲5安打、1保送，單局失掉4分。
林岳平指出，「今天這樣的結果，讓他可以加快了解中華職棒，不單純只是一軍、二軍，他之前在味全投過，想法和現在已經不一樣，在味全是單純調整，現在是被打後要怎麼準備下一次，把它修正過來。」
胡智為本周在台南球場先發的計畫不變，「餅總」留待明天記者會再揭牌日期，還歡迎記者：「明天再直接問他今天怎麼了」。
胡智為加入先發輪值後，牽動的是江辰晏的出賽定位，林岳平表示，將把江辰晏調到中繼，並不是因為牛棚缺左投而放左投，「剛好他可以吃局數，胡智為一開始不給他投太多球，必須有人接力。」胡智為的初登板預計將投60到70球。
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