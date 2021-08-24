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中職／猿隊擁最多5洋投 曾總：狂威已經準備好了
樂天桃猿隊目前在5隊裡最不缺外援，狂威已是「standby」階段，目前陣中握有5名洋投，總教練曾豪駒對此回應：「洋將多，戰力也要充足啊。」
猿隊目前一軍洋投有猛快、歐飛登、豪勁，二軍有霸林爵、狂威，將先視前兩周洋投表現決定是否輪替，而待命牛棚的豪勁，將在下半季與陳禹勳共同扛下終結者位置，視對戰成績決定誰把關最後防線。
曾豪駒表示，「下半季沒有多的空間再失去球賽，希望可以找到最穩的最後一道防線。」
猿隊陣中有5名洋投，相比富邦悍將隊只剩2人，沒有不夠用的狀況，但曾豪駒也指出，「洋將多，戰力也要充足，如果洋將少，搞不好會有其他變化，遇到問題只要可以找到解決方式，其實就是對球隊有幫助。」
猿隊洋投雖多，但實際上上半季表現存在感低，只投了175.1局，僅勝過味全龍隊（171.2局），相較其他三隊洋投至少都投了225局以上，貢獻度偏低。
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