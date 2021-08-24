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中職／新洋投準備好了進不來 餅總：有4號洋投幫助大

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
獅隊總教練林岳平。 圖／聯合報系資料照片
獅隊總教練林岳平。 圖／聯合報系資料照片

中職下半季今天開打，各隊期待外籍球員入境政策鬆綁，統一獅隊總教練林岳平也嘆：「洋投已經準備好了，只是進不來。」他表示若規定如此，也只能以現有能力應對，但若有4號先發，確實對戰力幫助更大。

洋投戰力向來對各隊戰績有最直接影響，富邦悍將隊今年已經走了5個洋將，下半季一開打就面臨「洋將荒」，目前一軍3個名額都湊不滿，只能期待邊境封鎖能早日放寬。

獅隊在疫情期間少了最強洋投泰迪，對上半季爭冠失利不可能沒有影響，林岳平說：「少了一個泰迪，影響預期得到，還有更大的影響是少了古林（睿煬）後，少了一個四號先發，勢必要每個投1休4去拚，選手已經努力了，但結果不好。」

餅總坦言：「如果有泰迪或其他4號洋投可以輪替，或許局面會不一樣。」

林岳平表示，獅隊的新洋投已經備妥，只是現在進不來，「如果政府規範就是這樣，也只能在疫情中去面對，以現有能力去作戰，如果有4號洋投，當然是對往後球賽比較有幫助。」

林岳平 富邦悍將 統一獅

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