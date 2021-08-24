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中職／龍隊徐若熙二軍調手感 獅隊胡智為2.2局失5分
中職二軍今天的賽事，味全龍隊投手徐若熙為了調整手感出賽投2局，被敲2支安打，沒有失分；另一場賽事，統一獅隊選秀第一指名胡智為則是先發投2.2局，被敲6支安打失5分。
二軍今天在斗六棒球場由味全龍對上富邦悍將的賽事，龍隊由徐若熙先發，由於他在15日因發燒跳過一次先發，上次出賽已經是8日的事情。教練團為了讓徐若熙維持手感，安排他今天在二軍出賽調整，預計本週末會回到一軍先發。
徐若熙在1局上投出保送後三振掉楊晉豪，接著被辛元旭敲安打，不過讓下一棒戴云真擊出雙殺打，化解危機；2局上三振掉戴培峰後，被莊韋恩敲出安打，不過接連解決掉于森旭、葉竹軒。總計徐若熙用27球投2局，被敲2支安打，投1次保送、2次三振，無失分。
另一場統一獅與樂天桃猿在嘉義縣交手的二軍賽事，獅隊推出今年季中選秀第一指名胡智為先發，為之後的一軍初登板做準備。胡智為在1局下就遇到亂流，接連被詹智堯、馮健庭、郭嚴文、藍寅倫、張閔勛敲出安打，失掉4分。
到了2局下，胡智為投出保送後，接連解決2名打者，不過再被陽耀勳敲安打掉1分；3局下連拿2個出局數後退場。總計胡智為用49球投2.2局，被敲6支安打，出現2次保送，失5分。
中職今天宣布，本週起二軍賽事恢復轉播服務，8月24日至9月19日間共安排15場轉播賽事，每週至少有3場以上的轉播場次，這星期則是在26至28日有轉播，可透過緯來電視台、愛爾達電視及CPBL TV收看。
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