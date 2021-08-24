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中職／新北市要用不能借了 龍隊10月新莊賽事改排斗六

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊原訂在10月20、21日借用富邦悍將隊的新莊球場為主場，現在因新北市主辦全國運動會撞期，經協調後龍隊改排斗六球場。 圖／中華職棒聯盟提供(資料照)
味全龍隊原訂在10月20、21日借用富邦悍將隊的新莊球場為主場，現在因新北市主辦全國運動會撞期，經協調後龍隊改排斗六球場。 圖／中華職棒聯盟提供(資料照)

味全龍隊原訂在10月20、21日借用富邦悍將隊的新莊球場為主場，現在因新北市主辦全國運動會撞期，經協調後龍隊改排斗六球場，當周將在斗六連打3場後再前進天母。

龍隊與悍將隊在10月20到22日進行3連戰，為龍隊主場，礙於天母周一到周四不能排賽事，為了減少長途移動，情商悍將隊在新莊化主為客，前兩戰排在新莊，周五的第三戰回到天母。

聯盟今天表示，因新北市主辦110年全國運動會，於10月17日至21日使用新莊棒球場進行棒球賽事，聯盟10月20日至21日原安排於新莊球場例行賽受到影響。味全球團配合調整主場場地，10月20日至21日味全龍對富邦悍將兩場主場賽事調整至斗六球場舉行。

賽程調整後，龍隊從周二到周四先在斗六打3場，周五拉回天母，周六休兵1天後再前往洲際與中信兄弟隊交手。

富邦悍將 味全龍

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