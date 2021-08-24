聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／新北市要用不能借了 龍隊10月新莊賽事改排斗六
味全龍隊原訂在10月20、21日借用富邦悍將隊的新莊球場為主場，現在因新北市主辦全國運動會撞期，經協調後龍隊改排斗六球場，當周將在斗六連打3場後再前進天母。
龍隊與悍將隊在10月20到22日進行3連戰，為龍隊主場，礙於天母周一到周四不能排賽事，為了減少長途移動，情商悍將隊在新莊化主為客，前兩戰排在新莊，周五的第三戰回到天母。
聯盟今天表示，因新北市主辦110年全國運動會，於10月17日至21日使用新莊棒球場進行棒球賽事，聯盟10月20日至21日原安排於新莊球場例行賽受到影響。味全球團配合調整主場場地，10月20日至21日味全龍對富邦悍將兩場主場賽事調整至斗六球場舉行。
賽程調整後，龍隊從周二到周四先在斗六打3場，周五拉回天母，周六休兵1天後再前往洲際與中信兄弟隊交手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言