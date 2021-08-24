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中職／索沙沒有棒球好無聊 悍將球迷：我們想念你

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將先發投手索沙。 聯合報系資料照
富邦悍將先發投手索沙。 聯合報系資料照

富邦悍將洋投索沙本賽季投沒幾場就因傷提前返美，休養期間沒有棒球常伴左右的他備感無聊，在社群網站上上傳了自己的個人「高光」，這也讓本季運氣奇差無比的富邦球迷在下方留言：「我們想念你。」

旅台前兩年繳出優秀成績的索沙，本季只先發2場就因左膝傷勢提前關機，目前正在家鄉美國進行休養，本以為運氣已經夠差的富邦，誰知道洋將離隊潮才正要襲來，先是因疫情爆發，邦威、傑斯陸續出走墨西哥聯盟，具有豐富大聯盟資歷的洋砲紐那斯因岳母染疫提前回國，日前洋投猛悍也因病重返鄉。

索沙昨晚（23日）於Instagram上傳自己當年對兄弟投出單場11K的生涯代表作，並寫道：「沒有棒球好無聊，我會很快回歸。」讓球迷紛紛留言，「我們想念你」、「早日康復，富邦需要你」、「等你回來」。

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