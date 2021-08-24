日職／陳鴻文從守護神轉先發 可參考日本成功前例

富邦悍將又一洋投因家中有事離台，導致先發投手輪值戰力出現缺口，日前的一場保留比賽，富邦意外派上復賽前都還是球隊守護神的陳鴻文先發，由於近期已改由年輕投手曾峻岳把守最後一道防線，因此陳鴻文是否會在下半季正式轉為先發投手，是這週富邦主場5連戰的觀賽重點，投手在球季中轉換角色並不罕見，但大多數都是從先發調往牛棚調整；球隊的守護神在季中直接轉任先發投手，這在各國職棒就都十分稀少了，日職這幾季也有幾個從牛棚轉為先發投手的例子。

富邦悍將又一洋投離隊，陳鴻文是否會從前守護神轉調先發，相信這星期就有解答了。 聯合報系資料照片

平井克典在16年被西武選進，17年新人年就中繼登板42場，成為西武牛棚主力，隔年出賽64場，19年的出賽數更是增加到81場，創下洋聯新紀錄，也是日職史上單季第2多。去年開季同樣以中繼角色出發，但在8月20日突然先發，這天之前他已經後援出賽23場，並且離上一次出賽只休息3天，這場比賽他投5局無失分，拿下個人生涯首場先發勝，他在休息4天後回到後援，中繼兩場後又先發兩場，這兩場就都投不滿5局，也都丟掉5分自責分，9月底再度回到牛棚，結果10月底又先發1場，投5局丟掉3分吞敗，總計去年先發4場，防禦率高達6.75，拿到1勝3敗，後援部分出賽37場，防禦率則只有3.14。

上季結束後，平井充分地準備今年球季要轉至先發，開季後也進入先發輪值，季初3場先發都拿勝投，不過接下來的7場先發1勝難求，5月的防禦率超過6，下二軍調整1個月後，6月底上一軍後的先發仍只投了4局丟掉3分自責分吞敗，總計本季目前先發10場，拿到3勝3敗，防禦率是4.99，7月初又回到牛棚，後援7場尚未失分，先發後援表現優劣明顯。

平井是由中繼轉先發，而歐力士的增井浩俊以及樂天的松井裕樹則都是曾擔任過守護神，之後再轉到先發，如果富邦陳鴻文最終真的轉為先發，那與這兩人的例子會比較接近。

增井在18年從火腿轉隊到歐力士，當年出賽63場，依然是球隊守護神，隔年季中轉至中繼，也出賽了多達53場，去年同樣從中繼出發，但在9月初轉任先發，雖是季中轉換角色，不過上一場出賽是7月底，調整時間長達1個月以上，這也是增井暌違1440天之後再度先發，他16年在火腿時曾經於季中從守護神轉成先發，當年也是用了超過1個月的時間調整，先發8場，拿到6勝1敗，防禦率僅有1.10，是火腿當年能奪下聯盟優勝的一大關鍵。

去年增井轉任先發後出賽5場，拿到2勝1敗，防禦率只有2.77，仍舊交出穩定的表現，今年球季增井仍以先發為主，11場先發出賽，防禦率是3.97，拿到3勝5敗，成績不若前兩次出色，休賽期間在二軍的表現不算好，復賽後兩場一軍出賽先以中繼出場調整，結果在22日長中繼4局被打1轟失掉4分，隨即被下放二軍，到底之後會以先發或是牛棚回到一軍仍未知。

增井浩俊去年在暌違1440天後從牛棚回任先發，主投5場，拿下2勝1敗，防禦率也只有2.77。 歐力士猛牛FB官方粉絲團

樂天的松井在14年新人年先發表現不佳後轉至後援，自此便成為樂天的唯一守護神，並在18年達成個人百次救援的紀錄，期間也只有在18年的最後兩場出賽嘗試先發而已，但19年開季仍擔任球隊守護神，這一年他以38次救援成功拿下個人首座救援王。

拿到救援王後，松井在季後表達要轉先發的意願，去年開季如願進入先發輪值，他先發出賽10場，防禦率是3.66，拿到3勝3敗，成績雖然不算差，但總投球局數只有51又2/3局，場均投不到6局，加上樂天當時牛棚缺左投，因此他在10月初回到牛棚，今年重新專職在守護神，目前24次救援成功暫居聯盟第2。

松井裕樹在去年季初轉先發，投球內容雖不差，但投球局數無法拉長，加上後援缺左投，因此又重回牛棚。 樂天金鷲FB官方粉絲團

巨人的山口俊是近期曾擔任過球隊守護神，之後轉為先發最成功的例子，他14年還在DeNA時，由於中繼表現不理想，因此在季中花了1個月的時間調整從牛棚轉到先發，當年後援16場，防禦率高達8.0，之後先發17場的防禦率卻僅有2.04，還拿到8勝3敗，轉換角色後投出另一片天，讓他日後能夠行使FA加入豪門巨人，在19年還奪下勝投、三振、勝率王，甚至獲得大聯盟球團青睞，到美國去挑戰了1年多，日前重返巨人，目前的成績是2.94的防禦率以及2勝2敗，仍然具有一定的壓制力。

前守護神轉先發，在日職的例子雖然不多，但如松井、增井及山口，他們的成績都有一定的水準，不過這幾位球員都花了1個月以上，甚至於從球季前的訓練就開始準備，如果陳鴻文下半季確定轉先發，在充足時間的調整下，或許也有可能交出令人意外的好表現。