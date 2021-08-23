華南金控盃少棒賽開打 桃園、台東首戰搶勝

華南金控盃少棒賽今天開打，桃園市隊挑戰4連霸，首戰與台中市隊交手，投打發揮，全場19安攻勢串聯，終場以16比3、5局提前搶勝；台東縣隊羅師騁單場4安，率隊擊敗台南市隊。

110年華南金控盃全國少棒錦標賽為U12世界盃棒球賽國內選拔賽，此次總計14支縣市代表隊參賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制，28日4強賽，冠軍預計29日出爐，比賽在台南亞太棒球場舉行。

桃園市隊去年完成華南金控盃少棒賽3連霸，此次力拚4連霸，由中平國小為主體，加入仁善、大勇、石門和龜山國小球員組成聯隊參賽，總教練為2019年U12世界盃棒球賽冠軍教頭李國強。

桃園市隊今天首戰與台中市隊交手，派出投手饒又語先發，總計投3局失掉3分責失分，黃宇中繼1局無失分，吳柏毅後援1局飆3K，替球隊守住勝利，黃宇拿下勝投。

桃園市隊前4局打完2比3落後，5局打線攻勢串聯，單局敲出13支安打，另有3次保送、對手1次守備失誤，一口氣打了19人次，攻下14分大局，順利拿下比賽勝利。

台東縣隊今天首戰與台南市隊交手，台東縣隊團隊敲出13支安打，2棒羅師騁單場4安4打點，另有1次盜壘成功，率隊以12比2、5局提前拿下比賽勝利。

桃園市、台東縣今天拿下勝利，兩隊明天碰頭，新竹市隊今天以7比3擊敗宜蘭縣隊，屏東縣隊以14比1、5局擊敗彰化縣隊，新竹市、屏東縣兩隊明天勝部碰頭。