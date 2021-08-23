聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／悍將下半季首戰交給羅力 鄭凱文對戰防禦率9.82
中職下半季賽事明天開打，富邦悍將隊在新莊球場迎戰中信兄弟隊，進行單周主場5連戰首戰，悍將隊洋投羅力登板先發，兄弟推出鄭凱文應戰，在東京奧運奪金的「舉重女神」郭婞淳也將到場擔任開貴賓。
兄弟上半季戰績35勝1和24敗，奪下隊史第17座季冠軍，悍將隊28勝1和31敗排名第4，落後7場勝差，不過對戰15場以10勝5敗領先。
羅力本季出賽14場投出4勝4敗，防禦率2.76在全聯盟名列第3，對戰兄弟3場投出1勝、防禦率3，前兩戰合計12局只失1分，但8月13日投6局失5分，追平個人本季單場失分最多紀錄。
兄弟總教練林威助上周點名鄭凱文，將是下半季首戰先發人選，今天公布名單沒有意外；他在上半季11場先發投出6勝4敗、防禦率4.79，對戰悍將隊3場投出1勝2敗，合計11局失15分（12分自責），防禦率達9.82，內容不太理想。
悍將隊明、後天對兄弟進行2連戰，選秀狀元江少慶確定第2戰登板，上演生涯首戰，兄弟預定推出新洋投格里斯應戰，他在18日對樂天桃猿隊先發7局失5分無關勝敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言