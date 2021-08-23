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中職／微笑左投來了！陳冠宇24日開箱 碰上古林睿煬

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳冠宇。記者蘇健忠／攝影
陳冠宇。記者蘇健忠／攝影

「微笑左投」陳冠宇來了！中職下半季明天開打，樂天桃猿隊由旅日回歸的陳冠宇先發，出戰統一獅，成為第一位「開箱」的今年季中選秀好手，旅日10年後，即將投出他在中職的第1球。

猿隊以榜眼籤選進陳冠宇，端出2.5年、月薪70萬元的合約簽下他，早在簽約記者會當天就由總教練曾豪駒宣布，他將扛下24日的下半季桃園主場首戰。

中職原本有意在17日展開下半季，但因上半季冠軍拖到上周才出爐，下半季第一周的賽程全部往後挪到最後，也讓24日一戰不僅是猿隊主場首戰，也是下半季首日的賽事，陳冠宇搶頭香「開箱」。

獅隊成為陳冠宇中職首戰的對手，推出傷癒復出的21歲少年強投古林睿煬，他的前場出賽已是7月29日，因指腹破皮而退場，帶著上半季5勝、防禦率2.76佳績投入下半季。

陳冠宇 中職 樂天桃猿

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