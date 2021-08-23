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棒球／米蘭達、卡本特在韓職也很強 韓媒：續簽可能性高

聯合新聞網 / 綜合報導
前中信兄弟洋投米蘭達本季轉戰韓職斗山熊，送出141K暫居三振王。 報系資料照
前中信兄弟洋投米蘭達本季轉戰韓職斗山熊，送出141K暫居三振王。 報系資料照

去年在中職投出好成績的米蘭達、卡本特本季被挖角到韓職，原先不被看好的他們紛紛繳出亮眼成績，分居三振王前兩名，韓國媒體便形容「不羨慕大聯盟來的洋將」，並直言他們下季很有可能被續簽。

韓媒《OSEN》指出，兩人整季都表現出色，米蘭達出賽18場拿下9勝4敗，防禦率2.73，141次奪三振位居聯盟第一。卡本特則是出賽19場成績5勝8敗，防禦率3.09，送出120K為聯盟第二。

前樂天桃猿洋投卡本特加盟韓職韓華鷹。記者季相儒／攝影
前樂天桃猿洋投卡本特加盟韓職韓華鷹。記者季相儒／攝影

米蘭達在20日的比賽上演7局7K無失分，21日卡本特更繳出7局12K，兩人在韓職的優異表現或多或少化解原先外界的質疑。韓媒報導，由於韓職多數洋將都是從大聯盟和日職找來，雖然兩人去年在台灣投得好，但「必須考慮到韓國棒球水準領先台灣。」並提到中職規模比日、韓小，且洋將待遇不高。米蘭達今年年薪80萬美元、卡本特年薪50萬美元，在聯盟中都不算高，因此當時外界曾批評韓華鷹和斗山熊是為了省錢才從中職找來這兩位投手。

報導也指出，米蘭達季初解決控球問題後，均速146公里的速球和指叉球都更有威力，卡本特則打從一開始就是王牌，196公分身高優勢加上善於藏球，報導便直指這兩人明年很可能會被續簽。

米蘭達

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