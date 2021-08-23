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爆米花聯盟／上屆冠亞軍首戰碰頭 合庫擊敗台電搶頭香

中央社 / 台北23日電
2021年爆米花棒球聯盟賽事23日在台東開打，上屆冠、亞軍合作金庫成棒隊與台灣電力成棒隊首戰就碰頭，合庫（圖）以3比2拿下首場比賽勝利。（中華民國棒球協會提供） 中央社
2021年爆米花棒球聯盟賽事23日在台東開打，上屆冠、亞軍合作金庫成棒隊與台灣電力成棒隊首戰就碰頭，合庫（圖）以3比2拿下首場比賽勝利。（中華民國棒球協會提供） 中央社

爆米花棒球聯盟今天開打，上屆冠、亞軍合作金庫與台灣電力首戰就碰頭，合庫先發投手林志穎投6局失1分、好投壓制，率隊以3比2拿下首場比賽勝利。

2021年爆米花棒球聯盟賽事今天在台東棒球村第一、第二棒球場開打，總計10支社會成棒隊參賽，預賽自今天起打到11月8日，比賽前半段在台東舉行，10月底移往高雄立德、屏東棒球場舉行，預賽戰績前4名球隊晉級複決賽，複決賽在立德棒球場舉行，採雙敗淘汰賽制。

上屆爆米花棒球聯盟賽事合作金庫成棒隊拿下隊史爆米花第3冠，台灣電力成棒隊則拿下亞軍，也是隊史最佳成績，今天兩隊首戰就碰頭。

合作金庫隊今天首局靠著陳孝允二壘打、滾地球推進，高育瑋選到四壞保送、馬文修適時安打送回第1分，合庫5局再起攻勢，靠著安打、短打推進，接連四壞保送攻占滿壘，高育瑋適時安打幫助球隊取得2比0領先。

台電前4局打線受制，5局靠著陳偉志三壘打、戴如量高飛犧牲打拿下1分，合庫6局靠著張文賢適時安打多添1分保險分，台電7局追分，李育全、陳偉志接連安打，再靠著滾地球跑回分數，攻勢沒能延續，合庫拿下勝利。

合庫先發投手林志穎今天用64球投6局，被敲5支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。

宗秉毅延長賽再見安 屏東紅尾爆米花隊史首勝

爆米花棒球聯盟今天開打，屏東紅尾隊首度參賽，今天首戰與綺麗珊瑚隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局，屏東紅尾隊靠著宗秉毅再見安打，以7比6拿下爆米花賽事隊史首勝。

2021年爆米花棒球聯盟賽事今天在台東棒球村第一、二棒球場兩地開打，總計10支業餘社會成棒隊參賽，屏東紅尾成棒隊去年底成軍，今年首度參加爆米花賽事，首場比賽就有好表現。

屏東紅尾隊2局靠著高杰陽春砲先馳得點，再靠著接連安打、高飛犧牲打拿下第2分，綺麗珊瑚3、4局各拿1分扳平比數，屏東紅尾隊4局下靠著戴梧峰二壘打要回領先，6局再添2分取得5比2領先。

綺麗珊瑚7局有攻勢，靠著4安2保送、單局攻下4分，再度翻轉戰局，屏東紅尾隊9局靠著戴梧峰關鍵安打添分、再度將比數扳平。

兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第10局，10局上綺麗珊瑚沒能拿下分數，10局下屏東紅尾隊靠著詹銘修內野安打、宗秉毅再見安，順利拿下勝利。

屏東紅尾隊後援投手葉濠瑋投2局沒被敲出安打，投出1次三振、1次保送，力守不失分、拿下勝投。綺麗珊瑚隊上屆爆米花聯盟吞下24連敗、1勝難求，今天首場比賽沒能搶下勝利，明天與台中成棒隊比賽力求止敗。

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