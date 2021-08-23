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中職／半季10轟打者10年來首掛蛋 2016年有10人最狂

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
詹子賢(左圖)、高國輝(右圖)上半季以8轟並列全壘打王，是2009年採用120場賽季以來，第二度半季沒有10轟打者。 聯合報系資料照
詹子賢(左圖)、高國輝(右圖)上半季以8轟並列全壘打王，是2009年採用120場賽季以來，第二度半季沒有10轟打者。 聯合報系資料照

中職32年下半季明天展開，高國輝詹子賢上半季以8轟並列全壘打王，這是2009年採用120場賽季以來，第二度半季沒有10轟打者，前一次已是2011年，2016年有10人掃10轟以上，堪稱火力最狂的上半季。

2009年起為4隊規模，首度採用120場賽季沿用至今，當年共有3位強打半季達到雙位數全壘打，分別是陳金鋒18轟、林智勝17轟、彭政閔10轟，2010年僅剩林智勝（10轟）一人。

2011年上半季打完不見10轟打者，林泓育、高國慶同樣敲出9轟已是最多，兩人在下半季加速開轟效率，最終整季都是22轟，林泓育因打數較少勝出。

林智勝在2012年再度以10轟，成為唯一半季雙位數全壘打達標者，2013、2014年也都各只有一人，分別是林益全14轟、林泓育12轟，而2014年特別的是，最終稱霸全壘打王的人是只打了下半季（18轟）的高國輝。

接下來進入全壘打滿天飛的年代，2015年共4人半季10轟以上，分別是高國輝（19）、林智勝（15）、林泓育（14）、林益全（10），2016年最狂，共有10人達成，蔣智賢、林智勝同以19轟居首。

2017年有7人，陳子豪的18轟最多，接著是蔣智賢17轟，王柏融上半季敲了16轟，全年以31轟稱霸；2018年有4人達到半季10轟，張志豪的16轟居首，全年以22轟帶走全壘打王。

2019年由朱育賢上半季破紀錄的22轟領銜，共有7人達到半季10轟；2020年也有多達9人半季10轟，林安可的20轟冠全聯盟，林立、蘇智傑也有19轟。

今年球季下修比賽用球恢復係數，打者也有明顯感受，兌現在成績單上就是以往的全壘打變成只是平凡飛球，高國輝、詹子賢「只」用8轟就稱霸半季，若下半季無法趕進度，今年可能相隔6年再產出不到20轟的全壘打王。

高國輝 詹子賢 中職

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