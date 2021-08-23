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日職／手傷仍硬操「邊哭邊投」 巨人二軍教練遭批：殘害幼苗

聯合新聞網 / 綜合報導
讀賣二軍總教練阿部慎之助，爆出在投手已經受傷的狀態下，仍強迫球員必須上場的醜聞。圖擷取自twitter
讀賣二軍總教練阿部慎之助，爆出在投手已經受傷的狀態下，仍強迫球員必須上場的醜聞。圖擷取自twitter

日職巨人隊二軍總教練阿部慎之助，接掌兵符後以嚴格治軍聞名，且被看好有機會在原辰德之後，接下一軍總教練的位置。但最近卻傳出，他在二軍不顧傷勢硬操選手，害當事人身心崩潰的醜聞，使得他的帶兵方式遭到外界質疑。

根據日本媒體「文春online」報導，巨人二軍在日前的賽事，有部分球員因為施打疫苗的關係無法上場。由於人手不足，因此教練團要求當天的先發投手橫川凱要盡量投長局數。橫川雖然年僅20歲，但在賽前二軍成績6勝2敗，防禦率只有2點多。他曾在2019年來台參與冬盟賽事，被認為是未來王牌左投的接班人選。

橫川凱曾在2019年來台參與冬盟賽事，是巨人王牌左投的接班人選。圖／中職提供
橫川凱曾在2019年來台參與冬盟賽事，是巨人王牌左投的接班人選。圖／中職提供

然而，本場橫川的狀況不佳，第一局就被敲了6支安打失掉4分。第三局投到一半，還出現左手中指水泡破皮的傷勢。由於疼痛難耐，橫川秀出傷勢，請求教練讓他下場。但是阿部並沒有接受，反而下令橫川必須「投到五局」。

帶傷投球的橫川，到了第四局的球速只剩下120多公里，遭到對手猛攻單局狂失9分，而且總用球數還來到126球之多，打得他是「邊哭邊投」，場邊的其他選手們也感到相當不安。

這慘狀讓場邊的投手教練杉內俊哉也看不下去，拜託阿部「（橫川）已經不行了」、「讓我換人吧」，橫川才終於離開投手丘。但阿部並沒有這樣就放過橫川，即使已經下場，阿部卻還是要求橫川得到牛棚進行練投，終場巨人就以2比17吞敗。

隔天比賽，巨人投手戶田懷生再度大量失分，造成球隊1比16輸球。賽後投手群遭到阿部懲罰，被要求在兩側全壘打標竿間折返跑。這種斯巴達式的帶隊方式，引起球團OB質疑，認為他根本是「殘害幼苗」，還說他從去年帶兵以來，還沒培育出能夠固定一軍成為戰力的投手，今年團隊投手防禦率更在二軍敬陪末座。就連巨人球團內部，也已經對阿部培育選手的能力打上問號。

巨人 阿部慎之助

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