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中職／猿隊27日桃園對決龍隊 邀請網球一哥盧彥勳開球

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
盧彥勳27日將在桃園球場龍、猿戰擔任開球貴賓。圖／樂天桃猿隊提供
盧彥勳27日將在桃園球場龍、猿戰擔任開球貴賓。圖／樂天桃猿隊提供

中職下半季賽事明天開打，樂天桃猿隊宣布，27日在桃園球場對味全龍隊之戰，將邀請台灣「網球一哥」盧彥勳擔任開球貴賓。

猿隊明天在桃園球場迎戰統一獅隊，展開下半季首戰，推出陳冠宇登板先發，25日起和龍隊進行3連戰。

猿隊今天發布新聞稿，宣布邀請盧彥勳27日開球：

男子網球好手盧彥勳在今年東京奧運後結束20年職業生涯，從2004年雅典奧運起，盧彥勳連續取得5屆奧運參賽資格，是台灣最偉大的「網球一哥」！

盧彥勳曾在世界男單排名居於第33名。這位東京奧運台灣奧運國家隊掌旗官、人民心中的「台灣隊長」盧彥勳用網球讓台灣被世界看見沒問題！

2010年盧彥勳在溫布頓網球賽男單16強擊敗美國前世界球王羅迪克（Andy Roddick）闖進8強，不僅是台灣第一人，也成為繼1995年日本松岡修造後亞洲選手第一人、一戰成名。生涯贏得29座ATP挑戰賽單打冠軍，為史上最多男單頭銜紀錄保持人。

全猿主場「台灣大丈夫です」系列第三彈就將邀請盧彥勳蒞臨開球！這位桃園之光的台灣大丈夫準備接受進場的球迷朋友為他歡呼喝采生涯的成就。

盧彥勳在8月27日（周五）蒞臨全猿主場擔任賽事開球貴賓，為中華職棒投出好球！

盧彥勳 樂天桃猿

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