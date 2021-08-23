日職／火腿終於贏球 王柏融這打席攻勢卻遭批「觀念不足」

日本火腿鬥士隊本季戰績低迷，奧運結束後的例行賽，更曾陷入一勝難求的窘境，直到22日的比賽才總算開張。球評認為，日本火腿的糟糕表現，與隊上年輕球員的打球觀念不足有關。

根據日本媒體「BASEBALL KING」報導，曾有16年職棒資歷的球評大矢明彦，最近在富士電視台的節目中指出，雖然本季火腿有許多年輕人受到重用，但是棒球有許多觀念必須理解透徹，否則只是會打，沒有辦法在職棒成為戰力的好手。

大矢舉22日的比賽為例，一局下半一出局，一二壘有人的進攻時，輪到王柏融上場打擊。王柏融打成二壘平飛球出局，此時一壘跑者野村佑希因為回壘不及，死在壘包上形成雙殺，讓日本火腿的攻勢瞬間瓦解。這就是跑者對於跑壘觀念不足，才造成的判斷失誤，需要多加檢討。

此外，二局上半一壘手高濱祐仁的失誤也不該發生，儘管這次沒有形成重傷害，但難保未來小細節沒做好，就有可能造成戰局逆轉。大矢認為，日本火腿連兩季在B段班，今年戰績也排名墊底，年輕選手們除了追求球技增長之外，瞭解自己該怎麼替球隊作出貢獻，在什麼場合應該怎麼去應對，更是必須好好深思的。