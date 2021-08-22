華南青少棒／桃園奪冠 王彥恩4安2打點MVP

華南金控盃青少棒賽今天冠軍戰桃園市隊與新北市隊交手，桃園市隊打線發揮，王彥恩安場4安2打點，率隊以17比5、5局拿勝，睽違5年奪冠，王彥恩拿下大會最有價值球員（MVP）。

110年華南金控盃全國青少棒錦標賽原為U15世界盃棒球賽國內選拔賽，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係U15取消不辦的機會大，但目前沒有正式宣布；今天冠軍戰由桃園市隊與新北市隊在三重棒球場交手。

桃園市隊打線發揮，1局上靠著單局3支安打攻下3分，新北市隊1局下靠著安打、失誤追回1分，2局再靠著安打、野手選擇、暴投、接連四壞保送拿下第2分。

桃園市隊4局再起攻勢，靠著單局5安、3保送，一口氣打了12人次，攻下6分大局、奠定勝基，新北市4局下追回3分，桃園市5局繼續搶分，靠著單局6安、4保送，一口氣攻下8分，順利拿下比賽勝利。

桃園市隊4棒打者王彥恩，首局敲安送回球隊第1分，3、4、5局也都敲出安打，總計5打數敲出4支安打，貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。王彥恩拿下大會最有價值球員（MVP），也獲選明星球員最佳一壘手獎。

桃園市隊此次以新明、仁和、龜山國中球員組成聯隊參賽，桃園市隊上一次在華南金控盃青少棒賽拿下冠軍為2016年，前兩年都是亞軍，今天順利奪冠，睽違5年重返榮耀。