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中職／英雄出少年 年輕是本錢也可能是負擔

聯合新聞網 / Ramos
味全龍隊投手徐若熙在職棒的首季就接連創下紀錄，雖然目前只拿下1勝，但未來很可能會成長為最頂尖的本土先發投手。 圖／中華職棒提供
味全龍隊投手徐若熙在職棒的首季就接連創下紀錄，雖然目前只拿下1勝，但未來很可能會成長為最頂尖的本土先發投手。 圖／中華職棒提供

英雄出少年!近年中職有許多20歲出頭，甚至還不到20歲的年輕好手竄起，國內職棒出現一番新氣象，他們不但是棒壇新希望，也給中職帶來許多新話題。

本季最令人印象深刻的，莫過於味全龍20歲強投徐若熙，作為先發投手，直球均速能維持在150公里，加上招牌「指叉變速球」和不錯的控球能力，讓他在中職大殺四方，防禦率2.29、每局被上壘率0.96，51局狂飆70K，僅送出13次四壞球保送，成績相當亮眼。

徐若熙隊友、剛滿19歲的右投楊鈺翔，去年才從普門中學畢業，同年投入選秀，味全在第3輪就搶先選入，就是看好他的潛力，他也不負所望，一軍兩度先發就有好表現，防禦率1.50，未來被看好是先發輪值一員，味全還擁有20歲的林逸達、莊玉彬等優質投手，球速能飆到150公里，前途無量。

味全龍隊19歲投手楊鈺翔，自評先發初體驗「算是及格」。 聯合報系資料照片
味全龍隊19歲投手楊鈺翔，自評先發初體驗「算是及格」。 聯合報系資料照片

另外，富邦悍將曾峻岳以19歲之齡扛起守護神重擔，繳出防禦率1.72、每局被上壘率0.96的好成績，絕對是今年球季全聯盟一大驚奇；統一獅21歲古林睿煬150公里「火球」連發，先發10場拿到5勝、防禦率2.76，讓獅迷看到潘威倫之後，本土先發投手新希望。

中信兄弟20歲左投王奕凱，今年出賽24場投了23.2局，飆32K，防禦率是亮眼的1.52，也是黃衫軍牛棚倚重的左投戰力。

不只投手，20歲左右的野手表現出色者也不少，包括劉基鴻、郭天信、馬傑森、林子豪、江坤宇都是球隊骨幹，兄弟更一口氣擁有剛從高中畢業沒多久的宋晟睿、岳政華，這兩名全聯盟腳程、守備、臂力的頂尖外野手，接班只是時間早晚問題。

宋晟睿才打沒幾場就展現他的速度與守備能力，等打擊表現穩定之後，可能很快就會成為兄弟的先發大將。 聯合報系資料照片
宋晟睿才打沒幾場就展現他的速度與守備能力，等打擊表現穩定之後，可能很快就會成為兄弟的先發大將。 聯合報系資料照片

早期由於選手普遍讀大學又有兩年兵役，進職棒多半已24、5歲，培養適應個幾年，27、8歲才發光發熱者所在多有；自從2013年中職開放高中球員打職棒，役期也逐漸縮短，加上三級棒球人才輩出，訓練、觀念大躍進，不少頂尖高中好手已具備職棒等級身手，一進來就大放異彩者其實還不少。

好比說當年從高苑工商畢業直接挑戰職棒的廖健富，一進桃猿就展現超齡打擊技巧，第一個完整球季就繳出打擊率0.387的高檔成績，生涯打擊三圍維持在恐怖的「3-4-5」；隊友林承飛19歲就站穩桃猿游擊防區至今，即將寫下生涯50轟紀錄里程碑。

陳子豪也是經典案例，才剛滿26歲的他，已有8年職棒球齡，下半季更有機會挑戰個人生涯百轟紀錄，是兄弟相當倚重的強打火力。

陳子豪才26歲，但已成快要成為中職的百轟打者了，而且他生涯的打擊率是相當優異的.300，正是新一代少年出英雄的代表性人物。 聯合報系資料照片
陳子豪才26歲，但已成快要成為中職的百轟打者了，而且他生涯的打擊率是相當優異的.300，正是新一代少年出英雄的代表性人物。 聯合報系資料照片

隨著時代變遷，職棒生態也在改變，「年輕就是本錢」這句話只說對了一半，如果高中畢業18歲進職棒，過了幾年依舊沒有成長太多，恐怕成了負擔，富邦悍將總教練洪一中曾說過：「現在打職棒，23歲就算老將了。」真是一針見血。

例如，陳琥、戴培峰、楊晉豪、申皓瑋、成晉、萬昭清、張偉聖，他門進職棒多年，年紀雖不到23歲，不過隨著未來年紀漸長，若成長有限，以現在年輕好手大量湧現，加上旅外回歸潮，他們可能就被淹沒在茫茫人海之中。

選秀順位前段班、簽約金較高者，或許球團還有一些耐心等待，後段班或實力較差者，進職棒只幾年，不到23歲就買單離開的高中球員其實不在少數。職棒是極其現實的環境，不進則退就等著被淘汰，沒有人會同情你，在看到不少高中好手進職棒發光發熱的同時，也別忘了，還有更多18歲就打職棒的球員，只待沒多久就默默地被殘酷環境淘汰，戒之慎之。

徐若熙 陳子豪 廖健富 古林睿煬 曾峻岳

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