日職／從巴比諾到中田翔 惡行選手能成巨人救星？

中田翔因練習賽前出拳毆打前日本火腿隊友，遭到火腿一、二軍無限期禁賽，火腿監督栗山英樹先前坦言他很難再待在火腿。施暴事件發生後數日，中田翔確定被交易到讀賣巨人隊，他已經穿上10號球衣獲得再出發的機會，並在22日對橫濱DeNA擊出全壘打。

巨人隊伸手網羅引起正反兩極的意見，不過無庸置疑的是巨人隊戰力大增，在球季最後決戰階段、831交易大限前增添一員大將。巨人隊在消息宣布之後2天就立即將他登錄在一軍，可見「戰力考量」大於一切，為了3連霸顧不了形象的爭議問題。主要原因是巨人隊的一壘手中島裕之已經高齡39歲，可守一壘、外野的洋砲威勒近況也下滑，到8月21日為止復賽之後7場比賽僅有不到2成的打擊率（21個打數4支安打），中田翔的加入能讓這兩名選手更加有活用調度的空間。在原先設定的五棒洋砲史莫克（Justin Smoak）季中退團，疫情之中補強新洋砲不易的情況下，形同補進了一名在日本職棒拿過3屆打點王的「新洋砲」，五棒如果放一個中田翔，對手將更難閃躲丸佳浩、岡本和真，對中央聯盟往後戰局的影響不言可喻。

然而，巨人隊以「無償交易」的方式獲得中田翔，連一名選手都不必犧牲，戰力大幅加分。但「為求勝利不擇手段」的方式也引起不小的輿論批判，不過對於手握編成大權的現任監督原辰德而言，顯然有相當自信可以改造中田翔。

現年63歲的原辰德有15年日本職棒NPB監督資歷，都是現役第一。甚至中央聯盟其他5球團的監督資歷都不超過3年，有一大段差距。加上論實績，原辰德監督生涯累積千勝，拿下9度中央聯盟優勝、3度日本一總冠軍，也是一枝獨秀。加上目前正領軍挑戰3連霸，原辰德目前無論是實績或在球界的地位都形同「第一監督」。加上這次伸手相助，讓中田翔得以從可能無球可打到獲得重生的恩情，中田翔必當「泉湧以報」，反彈回升的爆發力值得期待。顯然原辰德很有把握自己有辦法能夠駕馭這一名大牌的問題球星並讓他重生，也將中田翔視為反攻拿下3連霸的重要武器。

經驗老道的原辰德，過去有過成功駕馭管理清原和博的「實績」，絕對也看準了巨人陣中有丸佳浩、坂本勇人以及王牌投手菅野智之等一大票球星，中田翔離開過去在日本火腿隊當一哥的舒適圈，來到巨人隊之後，自然會更加收斂，進而全力發揮回報。至於實際效果是好是壞，中田翔的加入對士氣影響究竟是正或是反，就看接下來剩下大約50場的例行賽。

巨人隊過去也不乏一些惹出惡行的爭議選手，其中台灣球迷最熟悉的應該是前兄弟洋投、後來轉戰日職的洋投巴比諾（Balvino Galvez）。他曾在1998年對阪神比賽中因為對主審好壞球判定不滿憤而將球丟向裁判，還被日本媒體稱為「史上最大惡行」，最後被禁賽長達半年。

兄弟前洋投巴比諾(右)在中職打了兩季，個性變得很火爆，稍有不順就想找人理論，他也把這習慣帶到日本職棒。 聯合報系資料照片

巴比諾曾幫助兄弟完成第一次三連霸，96年加盟讀賣巨人隊之後，他的火爆脾氣成為球團管理高層眼中的頭痛人物，不過第一年就投出16勝成為中央聯盟勝投王，並幫助巨人隊奪下央聯優勝。他的實力夠，只是問題在如何駕馭他的脾氣，因此當時巨人隊監督也是棒球先生的長嶋茂雄就成為關鍵。為了巴比諾的暴行，在日本有「棒球先生」地位的長嶋茂雄還為此理了大平頭表示反省。

隔年1999年球季還讓巴比諾成為巨人球團隊史第一名主投開幕戰的外籍洋投，即使外界批判聲不斷，巨人球團以及長嶋茂雄監督對這名具有爭議性的洋投都展現相當大的耐心。不過巴比諾自此成績逐漸下滑，再也回不到第一年拿下勝投王的風采，2000年球季不再進入長嶋的戰力藍圖之中，帶著0勝6敗戰績黯然退團，並於2001年球季再轉戰亞洲第3個職棒聯盟韓職KBO。諷刺的是，巨人隊在1996年之後，直到巴比諾沒有勝投貢獻的2000年才再度獲得優勝，今年巨人隊再度網羅的「惡行事件」選手中田翔，真能成為優勝使者嗎？