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日職／中田翔開轟後90度鞠躬 長嶋茂雄：真正的強打者
剛從日本火腿隊轉戰巨人隊的中田翔，今天在東京巨蛋對橫濱隊之戰7局下轟出左外野兩分砲，不但是轉隊後首支全壘打，也讓巨人從落後3分逼近比數，最後4：4打成和局，在場觀戰的巨人終身名譽監督長嶋茂雄盛讚：「他是真正的強打者。」
原是火腿重量級球員，在洋聯13季累積261轟紀錄，中田翔最近卻因對火腿隊友施暴，遭到無限期禁賽，前天被交易到巨人。
這位32歲球星這次痛定思痛，徹底反省自己的行為，今天首次以先發身分在巨人、橫濱之戰亮相，7局下從橫濱先發投手今永昇太的手中轟出超大號兩分砲，8局上進場守備前，甚至對著看台方向脫帽，兩次90度鞠躬答謝球迷的熱烈歡呼，一舉一動都成為在場媒體捕捉的焦點。
這場比賽開打前，中田翔在巨人監督原辰德的陪同下，向高齡85歲的長嶋致意，同樣90度鞠躬行禮，也得到這位「棒球先生」的鼓勵；中田翔7局下開轟，長嶋就坐在本壘板後方的包廂觀戰，他跑回本壘、幫助巨人追成3：4時，長嶋還特別揮手稱讚。
中田翔締造生涯第262轟紀錄後，巨人洋砲惠勒（Zelous Wheeler）追加左外野陽春砲，幫助巨人追平比數，原辰德形容「中田翔這一轟讓球隊起死回生」。
・丸佳浩をジャイアンツ球場行って指導する。— ザワさん【橙魂】9/11中日戦 (@Z_Toukon_G_9) August 22, 2021
→その後復調
・中田翔のホームランからの大爆発を予言する。
その後同点へ
こうしてまた長嶋茂雄は巨人ファンの中で神様として崇め奉られるのであった。
そして、主力がスランプになるとミスターに指導されてこいとのワードが生まれるのであった。 pic.twitter.com/drhnJ6IaO9
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