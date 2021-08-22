日職／中田翔開轟後90度鞠躬 長嶋茂雄：真正的強打者

剛從日本火腿隊轉戰巨人隊的中田翔，今天在東京巨蛋對橫濱隊之戰7局下轟出左外野兩分砲，不但是轉隊後首支全壘打，也讓巨人從落後3分逼近比數，最後4：4打成和局，在場觀戰的巨人終身名譽監督長嶋茂雄盛讚：「他是真正的強打者。」

原是火腿重量級球員，在洋聯13季累積261轟紀錄，中田翔最近卻因對火腿隊友施暴，遭到無限期禁賽，前天被交易到巨人。

這位32歲球星這次痛定思痛，徹底反省自己的行為，今天首次以先發身分在巨人、橫濱之戰亮相，7局下從橫濱先發投手今永昇太的手中轟出超大號兩分砲，8局上進場守備前，甚至對著看台方向脫帽，兩次90度鞠躬答謝球迷的熱烈歡呼，一舉一動都成為在場媒體捕捉的焦點。

這場比賽開打前，中田翔在巨人監督原辰德的陪同下，向高齡85歲的長嶋致意，同樣90度鞠躬行禮，也得到這位「棒球先生」的鼓勵；中田翔7局下開轟，長嶋就坐在本壘板後方的包廂觀戰，他跑回本壘、幫助巨人追成3：4時，長嶋還特別揮手稱讚。

中田翔締造生涯第262轟紀錄後，巨人洋砲惠勒（Zelous Wheeler）追加左外野陽春砲，幫助巨人追平比數，原辰德形容「中田翔這一轟讓球隊起死回生」。