快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／中田翔開轟後90度鞠躬 長嶋茂雄：真正的強打者

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中田翔(左)與長嶋茂雄。 擷圖自推特
中田翔(左)與長嶋茂雄。 擷圖自推特

剛從日本火腿隊轉戰巨人隊的中田翔，今天在東京巨蛋對橫濱隊之戰7局下轟出左外野兩分砲，不但是轉隊後首支全壘打，也讓巨人從落後3分逼近比數，最後4：4打成和局，在場觀戰的巨人終身名譽監督長嶋茂雄盛讚：「他是真正的強打者。」

原是火腿重量級球員，在洋聯13季累積261轟紀錄，中田翔最近卻因對火腿隊友施暴，遭到無限期禁賽，前天被交易到巨人。

這位32歲球星這次痛定思痛，徹底反省自己的行為，今天首次以先發身分在巨人、橫濱之戰亮相，7局下從橫濱先發投手今永昇太的手中轟出超大號兩分砲，8局上進場守備前，甚至對著看台方向脫帽，兩次90度鞠躬答謝球迷的熱烈歡呼，一舉一動都成為在場媒體捕捉的焦點。

這場比賽開打前，中田翔在巨人監督原辰德的陪同下，向高齡85歲的長嶋致意，同樣90度鞠躬行禮，也得到這位「棒球先生」的鼓勵；中田翔7局下開轟，長嶋就坐在本壘板後方的包廂觀戰，他跑回本壘、幫助巨人追成3：4時，長嶋還特別揮手稱讚。

中田翔締造生涯第262轟紀錄後，巨人洋砲惠勒（Zelous Wheeler）追加左外野陽春砲，幫助巨人追平比數，原辰德形容「中田翔這一轟讓球隊起死回生」。

巨人 中田翔 日本火腿

延伸閱讀

日職／中田翔轉戰央聯首轟出爐 兩分砲助巨人逼和橫濱

日職／中田翔被交易至巨人 陽岱鋼意外登日本熱搜

日職／中田翔轉戰巨人的推手 栗山英樹撥電話為他找出路

日職／低頭謝罪「我太愚蠢」 中田翔披巨人10號再出發

相關新聞

日職／王柏融4支1加本季首盜 火腿終於拿到復賽首勝

日本火腿隊在日職復賽後一勝難求，今天在札幌巨蛋對樂天隊3連戰最後一戰，靠先發投手上澤直之投7局失1分的優質表現，終於以2...

日職／對歐力士3連戰打擊掛零 吳念庭連15打數未安打

旅日好手吳念庭的近況陷入低潮，今天在大阪巨蛋對歐力士隊之戰，又是連3打席掛零，最近5場比賽都未揮出安打；西武隊老將中村剛...

中職／首度披黃衫二軍登板 呂彥青已可投到88球

中信兄弟隊探花籤選進的左投呂彥青，今天首度披黃衫在二軍賽事登場，面對統一獅隊二軍先發5局、共用88球，保送集中在第2局，...

中職／「證件妹」來了 吳佳穎26日桃園開球

東京奧運國手前進中職開球再加1，樂天桃猿隊今天公布26日開球嘉賓，為實力與外型兼具的「射擊甜心」吳佳穎。

中職／太慘了！猛悍因父親病重離台 悍將本季已走5洋將

富邦悍將隊洋將再少一人，球團今天宣布，洋投猛悍因父親重病，今天起告假返鄉，後續仍有可能返台，他已是悍將隊本季第5位離隊洋...

華南青少棒／桃園奪冠 王彥恩4安2打點MVP

華南金控盃青少棒賽今天冠軍戰桃園市隊與新北市隊交手，桃園市隊打線發揮，王彥恩安場4安2打點，率隊以17比5、5局拿勝，睽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。