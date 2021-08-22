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日職／王柏融4支1加本季首盜 火腿終於拿到復賽首勝
日本火腿隊在日職復賽後一勝難求，今天在札幌巨蛋對樂天隊3連戰最後一戰，靠先發投手上澤直之投7局失1分的優質表現，終於以2：1贏球；旅日好手王柏融4打數1安打，演出本季首次、生涯第2次盜壘成功，打擊率從2成27略升至2成28。
日職球季賽因東京奧運停賽1個月，13日復賽後，火腿對軟銀隊3連戰1和2敗、對歐力士隊1敗（兩戰因雨取消），前天回到札幌對樂天進行3連戰，前兩場只有1和1敗，今天終於等到復賽首勝，終止6連不勝紀錄。
王柏融擔任5棒指定打擊，1局下首打席揮出二壘飛球造成雙殺，接下來兩次打擊都是左外野飛球出局，7局下揮出右外安打，終止連11打數未開張，也是對樂天3連戰唯一安打紀錄。
＼ チャンス拡大⚾️ #王柏融 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) August 22, 2021
大王のヒットで追加点のチャンス到来🔥🔥
続くは #髙濱祐仁 選手👀
打ってくれ‼️‼️
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王柏融從復賽至今，合計21個打數只有3支安打，未有任何長打，吞下5次三振，攻下兩分打點。
樂天8局下推出台灣投手宋家豪登板，但未上演「台灣內戰」，他面對4人次未被安打，出現1次保送，對火腿連兩戰未失分，本季出賽40場，戰績1勝1敗21中繼、防禦率2.35。
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