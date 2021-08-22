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日職／中田翔轉戰央聯首轟出爐 兩分砲助巨人逼和橫濱

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中田翔開轟。 擷圖自巨人隊官方推特
中田翔開轟。 擷圖自巨人隊官方推特

讀賣巨人隊今天在東京巨蛋對橫濱隊進行3連戰最後一戰，剛從日本火腿隊跳槽的中田翔首度以先發身分亮相，擔任巨人5棒、一壘手，7局下從橫濱先發投手今永昇太的手中轟出兩分砲，轉戰中央聯盟首轟出爐，兩隊終場4：4和局收場。

中田翔因對火腿隊友施暴，遭到無限期禁賽，前天被交易到巨人，離開待了13季的火腿，昨天立刻以替補身分上場，轉戰央聯前兩打席被保送1次、揮出中外野高飛球出局。

巨人監督原辰德今天首次把中田翔排進先發打線，他在2局下被三振，4局下揮出二壘飛球出局，前兩打席遭今永封鎖。

巨人打完前6局1：4落後，7局下1出局後，岡本和真揮出二壘打，中田翔再次面對今永，第1球就出棒，把144公里速球轟上左外野看台，下一棒惠勒（Zelous Wheeler）追加左外野陽春砲，追成4：4平手。

兩隊8、9局都未得分，中田翔9局下兩出局後上場，面對橫濱第3任投手三島一輝，揮出三壘滾地球出局，兩隊握手言和；中田翔4打數1安打、攻下兩分打點，央聯首轟也是生涯第262轟，巨人雖未獲勝，但逃過在主場3連戰遭橫掃命運（1和2敗）。

讀賣巨人 中田翔 日本火腿

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