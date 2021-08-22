中職／首度披黃衫二軍登板 呂彥青已可投到88球

中信兄弟隊探花籤選進的左投呂彥青，今天首度披黃衫在二軍賽事登場，面對統一獅隊二軍先發5局、共用88球，保送集中在第2局，導致他單局內只被敲1支安打就丟掉2分。

呂彥青以2.5年合約、月薪35萬元加盟兄弟，24日開打的下半季第一周預計就會拉上一軍，今天先在二軍出賽，先發5局、失2分，共用88球有54球是好球，只被敲3安打，送出3次三振，但也有3次四壞保送、1次觸身球保送，控球一度遇到麻煩。

呂彥青第1局只用11球投出3上3下，卻在第2局突然找不到好球帶，一出局後連投3保送，先是對郭阜林投出觸身球，再接連以四壞保送將李丞齡、林焌翰送上壘，張肇元補上安打帶有1分打點，邱智呈的游擊方向滾地球再送回1分。

呂彥青3局連續K掉何恆佑、楊家維，4局一開始就被郭阜林掃出二壘打，面對林焌翰也在2好1壞後連投3壞球保送他上壘，但未造成失分。

呂彥青第5局續投，兩出局後被楊家維敲出二壘打，再讓施冠宇打向中外野遭到接殺，結束今天的投球任務。

呂彥青本季原隨味全龍隊二軍出賽，共在龍隊投了10場、27局，防禦率只有0.67，有28次三振、8次保送，6月底轉往兄弟隨隊，並在選秀會上順利披上兄弟球衣，今天是他首度在兄弟二軍出賽，為下周升上一軍進行最後備戰。