日職／對歐力士3連戰打擊掛零 吳念庭連15打數未安打

旅日好手吳念庭的近況陷入低潮，今天在大阪巨蛋對歐力士隊之戰，又是連3打席掛零，最近5場比賽都未揮出安打；西武隊老將中村剛也大爆發，首局就轟出滿貫砲，全場4打數3安打，包辦5分打點，西武終場10：3獲勝，終止4連不勝。

吳念庭15日對樂天隊之戰2局下揮出二壘打，帶動全隊單局5分攻勢，終場10：2大勝；但吳念庭在這支安打後，接下來連續18個打席、連15打數沒有安打，只獲兩次保送，本季打擊率也從2成70降到2成58。

西武、歐力士3連戰最後一戰，吳念庭連兩戰擔任左外野手，在1、3、5局上分別揮出左外野飛球、一壘滾地球、二壘滾地球出局，之後被換下場，由川越誠司接替守備，對歐力士3戰合計6打數未有安打。

西武今天出現15支安打，首局就展開攻勢，前4棒都從歐力士先發投手山崎福也的手中揮出安打，中村剛也在滿壘的情況下轟出左外野滿貫砲，本季第10轟成為致勝一擊。

山崎只投兩局失4分退場，3局上岸潤一郎面對歐力士第2任投手増井浩俊轟出3分砲，4局上中村剛也追加二壘打，攻下個人第5分打點，幫助西武取得8：2領先，一路維持優勢到比賽結束，歐力士終止4連勝。