中職／太慘了！猛悍因父親病重離台 悍將本季已走5洋將

富邦悍將隊洋將再少一人，球團今天宣布，洋投猛悍因父親重病，今天起告假返鄉，後續仍有可能返台，他已是悍將隊本季第5位離隊洋將。

猛悍今年5月初抵台，7月20日在中職演出初登板，目前出賽4場，拿下1勝1敗、防禦率4.84，前一場出賽為8月11日，只投3.2局就因右腿抽筋退場。

球團今天宣布，猛悍因父親重病且病情起伏不定，經與球團討論後，決定暫時請假返回多明尼加，處理完父親的相關醫療安排後便會啟程來台。

球團已協助安排猛悍返國相關事宜，並將與猛悍隨時保持聯繫，確認家中情形及安排後續返台時程。

悍將隊今年找洋將腳步積極，無奈也一個接著一個離隊，索沙先因膝蓋動刀離隊，疫情期間走了邦威、傑斯，紐那斯也因家務必須離隊，今天又多了猛悍。

目前悍將隊洋將只剩羅力、優瑪，礙於疫情尚未開放外籍人士來台，想要遞補新洋將在目前已是不可能的任務，只能寄望已有簽證的紐那斯、猛悍還能返台助陣，但就算來得了，還要重新走一遍14+7隔離程序，調整難度極高。