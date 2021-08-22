聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／太慘了！猛悍因父親病重離台 悍將本季已走5洋將
富邦悍將隊洋將再少一人，球團今天宣布，洋投猛悍因父親重病，今天起告假返鄉，後續仍有可能返台，他已是悍將隊本季第5位離隊洋將。
猛悍今年5月初抵台，7月20日在中職演出初登板，目前出賽4場，拿下1勝1敗、防禦率4.84，前一場出賽為8月11日，只投3.2局就因右腿抽筋退場。
球團今天宣布，猛悍因父親重病且病情起伏不定，經與球團討論後，決定暫時請假返回多明尼加，處理完父親的相關醫療安排後便會啟程來台。
球團已協助安排猛悍返國相關事宜，並將與猛悍隨時保持聯繫，確認家中情形及安排後續返台時程。
悍將隊今年找洋將腳步積極，無奈也一個接著一個離隊，索沙先因膝蓋動刀離隊，疫情期間走了邦威、傑斯，紐那斯也因家務必須離隊，今天又多了猛悍。
目前悍將隊洋將只剩羅力、優瑪，礙於疫情尚未開放外籍人士來台，想要遞補新洋將在目前已是不可能的任務，只能寄望已有簽證的紐那斯、猛悍還能返台助陣，但就算來得了，還要重新走一遍14+7隔離程序，調整難度極高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言