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日職／火腿復賽後打了6場都沒贏 王柏融也4支0

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
火腿隊台將王柏融。 資料照
火腿隊台將王柏融。 資料照

王柏融今天續扛4棒，4打數繳了白卷，包括8局的「台灣對決」，由宋家豪收下出局數，火腿終場以4：8不敵樂天金鷲隊，火腿復賽後打了6場比賽，吞下4敗2和。

王柏融此役打擊內容慘澹，面對樂天先發投手岸孝之，王柏融前兩打席都被偏低壞球三振，第1打席是面對115公里的曲球揮空，第2打席則被128公里變速球釣到，再次揮空吞下老K。

樂天7局換上牧田和久接替投球，王柏融依然突破不了，打成二壘方向滾地球遭到刺殺。王柏融打得最強勁的一球出現在8局下，與宋家豪的「台灣對決」，共耗了8顆球，王柏融將他的滑球掃向右外野，還是在牆前遭到接殺。

宋家豪投1局、無失分，被敲1安打但緊接著出現雙殺打，只面對3人次，共用15球，最快球速154公里，賽後防禦率2.41。

王柏融在此役4支0後，打擊率只剩2成27，復賽後合計17打數只有2支安打。

樂天敲出14安打一路領先，淺村榮斗貢獻3安打，炭谷銀仁朗第4局、島内宏明第8局各掃了一發陽春砲。

王柏融 樂天金鷲

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