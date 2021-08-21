棒球／鄭文燦參觀名人特展 桃園已成為棒球發展領頭羊

桃園市長鄭文燦今天上午前往龍潭區棒球名人堂花園飯店，參觀110年第八屆名人特展。鄭文燦表示，棒球是國球，跟台灣民眾有著濃厚的連結與情感，民國50到60年，棒球讓台灣人凝聚在一起，在艱困的年代中看見希望，也是台灣這塊土地共同的記憶。

鄭文燦說，棒球名人特展的舉辦，將如同日本或美國的名人堂，成為球迷們必去、朝聖的景點，也特別感謝龍潭名人堂花園飯店提供高品質的場地，民眾除了可以來度假，同時也可以參觀、體驗棒球的文化與歷史，目前疫情已降級為二級警戒，管制逐步解封，歡迎市民朋友們一同來看展。

鄭文燦指出，桃園升格七年以來，棒球在各層級比賽的表現，可說是地方政府的領頭羊，培養了很多的選手，交出很好的成績，像今年「2021年中華職棒選秀會」共157人參加，37人獲選，其中高中應屆畢業生20人，有7人來自桃園，占應屆畢業獲選球員三分之一，創下歷來最佳紀錄；而2017年畢業於平鎮高中、目前就讀台北市立大學的楊孟沅，今年也順利入選職棒，及平鎮高中畢業的李灝宇獲美國職棒費城人隊簽約，希望這些在高中階段就已經嶄露頭角的棒球新秀能夠勇敢逐夢。

獲選第八屆名人堂的謝明勇表示，非常感謝鄭市長這七年多來對棒球的支持與推展，桃園的棒球隊都是各層級的佼佼者且蓬勃發展，也謝謝桃園市各界對棒球運動的愛護與支持。

體育局長莊佳佳指出，今年入選名人堂的杜勝三與謝明勇，都是出自台灣百年名店「合作金庫棒球隊」，可謂合庫雙雄。兩位名將都是攻守俱佳的中華隊主將，且在退休後都積極投入三級棒球推展及成棒人才的培訓，台灣棒球的發展，背後都有他們努力貢獻的地方，他們過去的努力及成就都是後輩最好的典範楷模。

莊局長也說明，桃園市長期以實際行動支持台灣棒球發展，從競技類的桃園六級棒球建置，拓展至全民性質的基層社區棒球、成人乙組棒球以及女子棒球等，均逐步且持續建構中。