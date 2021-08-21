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中職／味全二軍教練團異動 林瑋恩年僅33歲扛總仔

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊二軍教練團異動，年僅33歲的林瑋恩(左)升任總教練。 擷圖自味全龍FB官方粉絲團
味全龍隊二軍教練團異動，年僅33歲的林瑋恩(左)升任總教練。 擷圖自味全龍FB官方粉絲團

味全龍隊二軍教練團異動，年僅33歲的林瑋恩升任總教練，原二軍教頭黃煚隆改任外野教練，今天龍隊二軍在嘉義市棒球場出戰富邦悍將隊二軍，也成為林瑋恩的總仔生涯首戰。

龍隊著眼於培養教練團新血，做出這項異動，而林瑋恩在中職官網上仍登錄為合約所屬球員，可於二軍出賽，在規則上確實可以把自己派上場。

林瑋恩在2010年選秀以第9輪進入興農牛隊，2013年打響「咖啡小子」名號，游擊防區屢次展現「海豚撲」美技聲名大噪，但也因打擊能力不足，逐步讓出主戰游擊手位置，出賽空間遭到壓縮後逐漸退居幕後，2019年底來到龍隊。

林瑋恩過往擔任龍隊二軍內野教練、首席教練，在季初球隊人手不足時，重新註冊球員身分，現在又以33歲的年紀升任總教練。

林瑋恩 富邦悍將 中職

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