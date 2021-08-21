日職／重返先發3支0 吳念庭復賽後打擊率只剩1成05

台將吳念庭今天重返先發打線，3打數沒有敲出安打，打擊率再下修到2成61，所屬的西武獅隊終場以0：2遭到歐力士隊完封，輸掉這場投手戰。

吳念庭在復賽後打擊近況低迷，前兩場都掉出先發名單外，今天重返先發打線，擔任第6棒、左外野手。

第1打席纏鬥8球，吳念庭打向左外野遭到接殺，第2打席為二壘方向滾地球遭到刺殺，第3打席在山川穗高先敲安打後，他負責觸擊推進，將山川送上二壘，但西武在這局仍無功而返。

吳念庭第9局再以左外野飛球遭到接殺收尾，今天的4打席、3打數都繳白卷，8月累積19打數只有2支安打，單月打擊率只剩1成05。

西武由今井達也先發，歐力士則是19歲的宮城大彌，兩人聯手上演投手戰，宮城以102球投了7局，壓制西武打線毫無分數進帳。

今井先在第6局失守，T-岡田的二壘打突破封鎖，歐力士取得1：0領先，今井投完7局同樣用了102球，但8局繼續站上投手丘，連被敲2安打，接續在滿壘時保送了T-岡田，再多掉1分，以8局失2分好投承擔完投敗，宮城則取得超越隊友山本由伸的第11勝。