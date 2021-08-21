聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／重返先發3支0 吳念庭復賽後打擊率只剩1成05
台將吳念庭今天重返先發打線，3打數沒有敲出安打，打擊率再下修到2成61，所屬的西武獅隊終場以0：2遭到歐力士隊完封，輸掉這場投手戰。
吳念庭在復賽後打擊近況低迷，前兩場都掉出先發名單外，今天重返先發打線，擔任第6棒、左外野手。
第1打席纏鬥8球，吳念庭打向左外野遭到接殺，第2打席為二壘方向滾地球遭到刺殺，第3打席在山川穗高先敲安打後，他負責觸擊推進，將山川送上二壘，但西武在這局仍無功而返。
吳念庭第9局再以左外野飛球遭到接殺收尾，今天的4打席、3打數都繳白卷，8月累積19打數只有2支安打，單月打擊率只剩1成05。
西武由今井達也先發，歐力士則是19歲的宮城大彌，兩人聯手上演投手戰，宮城以102球投了7局，壓制西武打線毫無分數進帳。
今井先在第6局失守，T-岡田的二壘打突破封鎖，歐力士取得1：0領先，今井投完7局同樣用了102球，但8局繼續站上投手丘，連被敲2安打，接續在滿壘時保送了T-岡田，再多掉1分，以8局失2分好投承擔完投敗，宮城則取得超越隊友山本由伸的第11勝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言