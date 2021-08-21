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U23世界盃／／WBSC公布分組 兄弟陳志杰不會參加

中央社 / 台北21日電
WBSC今天宣布U23世界盃棒球賽分組，台灣與地主墨西哥、古巴、多明尼加等被分在A組，原本入選的強投陳志杰因接受兄弟隊體檢身體有異狀因此退賽。
WBSC今天宣布U23世界盃棒球賽分組，台灣與地主墨西哥、古巴、多明尼加等被分在A組，原本入選的強投陳志杰因接受兄弟隊體檢身體有異狀因此退賽。

WBSC今天宣布U23世界盃棒球賽分組，台灣與地主墨西哥、古巴、多明尼加等被分在A組。原本入選40人培訓名單的陳志杰，在接受中信兄弟體檢時有異狀，因此不會參賽。

本屆U23世界盃棒球賽因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後1年才舉行，預計台灣時間9月24日至10月3日在墨西哥進行，WBSC（世界棒壘球總會）今天公布比賽分組。

A組有墨西哥、捷克、多明尼加、古巴、德國及台灣，B組則有哥倫比亞、韓國、荷蘭、尼加拉瓜、巴拿馬及委內瑞拉，共12隊參賽，日本因疫情沒有參加。每組將取前3名晉級超級循環賽，地主墨西哥要爭取衛冕冠軍。

中華隊由安永鮮物成棒隊總教練吳思賢領軍，過去多次與中華隊配合的外籍打擊教練克魯茲擔任打擊教練，目前40人培訓名單有年輕好手潘文輝、邱駿威、李晨薰、張弘稜等人。

不過原本入選40人名單的陳志杰，日前在中職季中選秀第2輪被中信兄弟選上，兄弟今天發布新聞稿表示，陳志杰體檢後發覺稍有異狀，需要治療、保養，簽約金調整為新台幣390萬元，因此陳志杰不會繼續參加U23集訓，預計下週到屏東向兄弟報到。

中華隊 中信兄弟 棒球

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