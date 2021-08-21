中職／也是奧運國手！ 桃園主場25日找「麟洋配」開球

下半季將在24日開打，樂天桃猿隊首戰就要在主場推出陳冠宇先發，25日的開球嘉賓也有驚喜，球團請到東京奧運羽球男雙金牌組合，王齊麟和李洋蒞臨桃園球場開球。

中華隊今年在東京奧運打下2金4銀6銅佳績，富邦悍將隊下半季首周在新莊主場的5場賽事，端出奧運國手5連發，猿隊也不落人後。

猿隊首周在桃園有4場比賽，球團今天公布25日的開球嘉賓，全猿主場「台灣大丈夫です」系列第一彈，邀請王齊麟和李洋，兩位台灣大丈夫準備接受進場的球迷朋友為他們喝采。

「麟洋配」王齊麟、李洋今年奪下奧運男雙金牌，拿下台灣在奧運的第一面奧運球類金牌，兩人場上默契十足、贏球後的勝利姿勢，都成為全台最熱烈的討論話題。