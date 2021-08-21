中職／奧運國手新莊開球5連發 楊勇緯、林昀儒都來了

因疫情延宕的「台灣大哥大XVIII悍將中學」主題日，將於8月28、29日登場，富邦悍將隊今天公布兩天的開球嘉賓，「桌球好手」林昀儒將拋開桌球拍、改握棒球擔任28日開球嘉賓，台灣大哥大贊助選手「男神學長」楊勇緯則將於29日首次站上投手丘。

東京奧運代表團成員們光榮返國，悍將隊繼24日郭婞淳、25日湯智鈞、26日羅嘉翎後，無意外28、29日也全是奧運國手來開球。

「小林同學」林昀儒跟大家說：「8月28日不見不散！」而學妹們的「男神學長」楊勇緯則跟大家說：「8月29日等你唷！」

此外，「悍將中學」主題日年度盛典「悍將中學校草選拔」今年邀請班上的各科小老師競選，五位超強候選人分別是樣貌出色的左心房守護法「美術小老師」、今年轉到三年四班的壘包精算擔當「數學小老師」、精通舞蹈的森林之王「生物小老師」、總是用花言電眼牽動你心的「音樂小老師」，以及霸氣暖心兼具的天菜主廚「家政小老師」，第四屆悍將中學校草將於29日賽前揭曉。