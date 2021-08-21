中職／呂彥青月薪35萬加盟 陳志杰體檢有異簽約金剩390萬

中信兄弟隊今年季中選秀帶回7名新秀，第一指名選進的旅日左投呂彥青確定以2.5年、月薪35萬起跳的合約披上黃衫，下半季首周就會拉上一軍出賽，另有4名新秀完成談約，平鎮高中強投陳志杰因體檢有異狀，雙方協議調整簽約金，最終以390萬簽約。

兄弟今年共選入7位新人，球團今天宣布與5位選手完成簽約，除了呂彥青外，還有陳志杰、張仁瑋、李家成及黃鈞麟。

呂彥青曾效力於日本職棒阪神虎隊，與總教練林威助、投手前輩鄭凱文一樣都受過阪神日式球風洗禮，此次選秀獲得兄弟第一指名，球團給予兩年半合約，合約保障至2023年，月薪35萬，若達成設定目標，2023年月薪將調整為40萬。

中信兄弟推出「呂彥青應援毛巾」及「呂彥青 #58 背號T」。 圖/中信兄弟提供

呂彥青背號選擇58號，明天將於二軍出賽，目標於下周開打的一軍下半季例行賽正式登板，球團也推出「呂彥青應援毛巾」及「呂彥青 #58 背號T」，詳細商品資訊後續將公佈於中信兄弟官方網站及「兄弟Fans Club」臉書粉絲團。

第二指名選進的陳志杰，背號3號，體檢後發覺稍有異狀，需要治療、保養，雙方協議調整簽約金，兄弟球團仍給予陳志杰390萬簽約金肯定，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，合約保障至2024年。

普門中學內野手張仁瑋挑選背號28號，簽約金為340萬，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約保障至2024年。來自台北興富發的投手李家成，背號73號，獲得110萬簽約金，一軍月薪10萬、二軍月薪7萬。外野手黃鈞麟背號60號，為第七指名選入，球團給予他40萬簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，合約保障至2023年。

除呂彥青外的4位選手，待體檢通過後將正式披上黃衫，尚未簽約的第4指名的內野手周委宏、第5指名的捕手陳統恩，兩人皆已進入談約細節，達成共識後再對外公布。