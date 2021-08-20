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中職／黃恩賜6.1局好投奪MVP意外 自認先發應該投8局
中職今天進行上半季最終戰，中信兄弟隊以2：1險勝味全龍隊，黃恩賜先發6.1局、失1分，拿下本季首勝，得知是單場MVP後很驚訝，因為他自認：「先發投手，應該要丟8局吧！」認為單場MVP更適合給打回超前分的許基宏。
龍隊由「龍王」王維中先發，在第1局就碰到狀況，開賽接連讓王威晨、江坤宇敲出安打上壘，連兩棒推進搶下1分，但接下來4局只再被敲出2安打，成功將比分凍結。
王維中最終以73球先發5局、失1分，送出6次三振，靠董秉軒在2局敲出陽春砲，以無關勝敗退場。
1：1的局面在7局上改寫，曾頌恩先敲安打，推進至二壘後，許基宏代打敲安、帶1分打點，也幫黃恩賜打下勝投資格。
龍隊在7局下由蔣少宏敲出二壘打，黃恩賜投6.1局退場，換上蔡齊哲接替，雖被郭天信敲出安打，一度攻占一、三壘，但郭天信隨後在一壘遭到牽制出局，結束龍隊的反撲。
黃恩賜以6.1局好投拿下單場MVP，賽後認為隊友比較辛苦，「我只是盡我的本分，做好我該做的事情。」對於單場MVP也直言意外，「我投6局，應該要丟8局吧！先發投手應該要的，我的用球數還要加油，MVP應該給基宏，多拿那一分。」許基宏推辭，「咖啡給他請就好了」。
總教練林威助指出，黃恩賜的投球比起前一場已有改善，「上一次身體硬繃繃的，今天節奏好一點，但還不是他原來好的時候。」
龍隊洋投鋼龍前一場出賽已是5月1日，隨後因手肘感覺緊緊的掛長期傷號，直到今天重新登錄一軍，相隔超過3個月再度出賽，8局上登板中繼，先被江坤宇敲出安打，隨後三振陳文杰，再讓陳子豪敲出雙殺打，9局續投3上3下，傷後復出首戰投2局、無失分。
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