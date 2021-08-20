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中職／胡智為隊內賽投2局 再投1場就「開箱」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊投手胡智為。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手胡智為。圖／統一獅隊提供

統一獅隊最早完成上半季60場賽事，今天起連續兩天於台南棒球場進行分組紅白對抗賽，今天由胡智為先發出賽，這也是他跟著球隊練球後第二次實戰投球，先發2局、無失分，最快球速147公里，用球數36球，僅被鄧志偉擊出1支安打。

胡智為前一場出賽為15日，休4天後再度登板，維持先發節奏出賽、逐步拉高投球量。

胡智為表示，「為了主場先發初登板做準備，其實都依據教練團的進度執行，每次出賽都有設定自己要調整的內容。」

胡智為提到，「之前還沒到球隊時，都是透過自主訓練或進牛棚調整，比較沒有實戰對決，透過這幾次比賽也盡快找回自己對球賽的掌握性，接下來下周還會到二軍再出賽一次，做最後的調整，期待自己在初登板用最好表現呈現給球迷。」

獅隊將在25日新莊球場為胡智為舉辦加盟記者會，27到29日的台南3連戰其中一戰，就是他的「開箱秀」。

胡智為 牛棚 統一獅

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