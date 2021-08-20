日職／王柏融首次遭田中將大壓制 火腿戰平樂天

日本職棒火腿隊與樂天隊今天在札幌巨蛋展開三連戰，台將王柏融本季第三度對上田中將大，第一次遭壓制，全場總計4打數無安打，火腿最終以3：3與樂天握手言和。

王柏融今天擔任第四棒、指定打擊，前三打席面對田中將大，1局下將一顆153公里速球敲成三壘界外飛球出局，3局下則是遭到三振出局，5局下雖然敲出右外野強勁飛球，但剛好打到外野手正面遭接殺。

今天雖被田中壓制，不過王柏融今年前兩次對上田中表現不錯，5月8日首次對決時，王柏融3打數敲出2安打，都是二壘打，並有1分打點，6月30日則是3打席選到2次保送。

田中將大投完7局退場後，王柏融在8局下面對安樂智大，敲出一壘滾地出局，今天總計4打數未敲安，打擊率下降到2成33。

王柏融雖然熄火，不過前一棒的野村佑希撐起全隊火力，3局下先從田中將大手中轟出2分砲，面對平手局面，又在8局下從安樂智大手中轟出超前比數的陽春砲；不過9局上樂天再添1分追平比數。

田中將大在奧運後首度出賽，雖然繳出7局投116球、失2分的優質先發，沒辦法等到勝投入袋，不過這已是他本季對火腿4場比賽中，唯一未吞敗的1場。