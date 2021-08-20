快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融首次遭田中將大壓制 火腿戰平樂天

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

日本職棒火腿隊與樂天隊今天在札幌巨蛋展開三連戰，台將王柏融本季第三度對上田中將大，第一次遭壓制，全場總計4打數無安打，火腿最終以3：3與樂天握手言和。

王柏融今天擔任第四棒、指定打擊，前三打席面對田中將大，1局下將一顆153公里速球敲成三壘界外飛球出局，3局下則是遭到三振出局，5局下雖然敲出右外野強勁飛球，但剛好打到外野手正面遭接殺。

今天雖被田中壓制，不過王柏融今年前兩次對上田中表現不錯，5月8日首次對決時，王柏融3打數敲出2安打，都是二壘打，並有1分打點，6月30日則是3打席選到2次保送。

田中將大投完7局退場後，王柏融在8局下面對安樂智大，敲出一壘滾地出局，今天總計4打數未敲安，打擊率下降到2成33。

王柏融雖然熄火，不過前一棒的野村佑希撐起全隊火力，3局下先從田中將大手中轟出2分砲，面對平手局面，又在8局下從安樂智大手中轟出超前比數的陽春砲；不過9局上樂天再添1分追平比數。

田中將大在奧運後首度出賽，雖然繳出7局投116球、失2分的優質先發，沒辦法等到勝投入袋，不過這已是他本季對火腿4場比賽中，唯一未吞敗的1場。

王柏融 田中將大 樂天

延伸閱讀

日職／連30局掛零靠王柏融化解 火腿復賽後還是贏不了

日職／王柏融3支0 陪火腿一起「被」無安打但沒輸

日職／王柏融代打敲安 火腿被東浜巨K暈吞2連敗

日職／飛球三振滾地 王柏融3打數未敲安

相關新聞

日職／中田翔被交易至巨人 陽岱鋼意外登日本熱搜

日本火腿今（20日）忍痛將陣中發生暴行醜聞的主砲中田翔無償送至巨人，引發日職球迷熱議，不過令人意外的是，台灣好手陽岱鋼卻也在此時登上熱搜榜單。 陽岱鋼過去效力日本火腿10年，直到2016年季末進

中職／中信進總冠軍賽像走灶腳 為何富邦卻是稀客？

中信兄弟順利拿到今年上半季冠軍，在此，先恭喜黃衫軍，克服許多不利的因素，終於順利登頂，年底將再戰總冠軍賽。 確實，本季兄弟打得並不順遂，首先，洋投只有去年投手三冠王、年度MVP德保拉堪用，戰績1

中職／黃恩賜奪勝 補兄弟缺口

花了超過五個月，中職昨天終於消化完畢上半季全部賽程，中信兄弟隊在最終戰以二比一擊敗味全龍隊，總教練林威助展望下半季，期望...

中職／鞏冠2.4年1293萬加盟龍隊

味全龍隊昨天為吉力吉撈．鞏冠（朱立人）正式披上四號球衣，他的二年四個月一二九三萬元合約，「微」超越張進德，龍隊端上誠意迎...

棒球／滿壘機會卻遇雨泡湯！ 甲子園擬引進「保留比賽」制度

日本今年度的甲子園賽事，受到天候狀況不佳影響，出現多場比賽延期的狀況。由於按照甲子園既定規則，即使是進行一半的比賽，只要還未達規定局數，遇上下雨順延就會全部從頭打，過程的得分、安打記錄等都將消失，因此也出現了好不容易出現贏球機會，卻遭到雨勢沒收的狀況。

中職／變身「蟬師」！ 高孝儀「蟬鬥」敲雙安

富邦悍將昨（19日）以8：4逆轉中信兄弟，其中7棒的高孝儀有雙安表現附帶一分打點，值得一提的是，這兩安都有「好運蟬」相助，引起球迷熱議。 昨役4局下，高孝儀上場打擊時被攝影機捕捉到右肩上停了一隻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。