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中職／二軍復賽 潘傑楷開轟獅隊桃猿握手言和

中央社 / 台北20日電
潘傑楷。 報系資料照片
潘傑楷。 報系資料照片

中職二軍今天起復賽，首戰在嘉義縣棒球場由樂天桃猿對上統一獅隊，桃猿原本取得領先，之後獅隊潘傑楷轟出追平2分砲，不過第7局桃猿郭嚴文再敲追平安打，最終3比3和局。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中職二軍從5月19日開始停賽，即使一軍賽事已經在7月13日起復賽，但前陣子二軍遲遲未能復賽，使得各隊總教練要做一、二軍球員異動時，難以評估二軍球員狀況。

不過日前已經通過防疫審查，二軍賽事從今天起恢復進行。桃猿與獅隊的賽事，3局上桃猿一壘有人時，林澤彬敲出安打，跑者再利用趁傳跑回1分；接著郭嚴文、陽耀勳都選到保送，馮健庭再擊出高飛犧牲打，取得2比0領先。

不過5局下獅隊靠著潘傑楷轟出2分全壘打，追平戰局；6局下施冠宇、唐肇廷敲出安打，獅隊再攻下1分超前。不過7局上桃猿隊的郭嚴文敲出1打點二壘安打，再度追平，終場雙方以3比3握手言和。

桃猿隊推出洋投霸林爵先發，用74球投4.2局，被敲3支安打，投2次保送、6次三振，失掉1分。獅隊先發則是姚杰宏，投3局被敲3支安打，出現4次四壞球，失2分；接著登板的林原裕僅19歲，投2局沒有被敲安打，飆出4次三振，投出優異表現。

郭嚴文 潘傑楷

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